Distribuição de mudas em Fortaleza: saiba onde retirar e confira dicas de cuidados

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), da Prefeitura de Fortaleza, realiza a distribuição gratuita de mudas de 17 espécies de árvores. A ação faz parte do Plano de Arborização de Fortaleza e tem como objetivo ampliar as áreas verdes na cidade. A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, no mudário da Seuma, localizado no bairro Cajazeiras, na Capital.

Além da retirada presencial, os interessados podem solicitar o plantio, por meio do programa “Árvore na Minha Calçada”. O agendamento pode ser de forma presencial, na sede da Seuma, ou pelos canais de atendimento, por meio do número (85) 3514 0950 ou pelo e-mail plano.arborizacao@seuma.fortaleza.ce.gov.br. Ao todo, cada pessoa pode retirar até cinco mudas.

Em entrevista ao O POVO, o titular da Seuma, João Vicente, ressaltou que a ampliação de áreas verdes na Cidade foi promessa de campanha da atual gestão da Prefeitura, liderada por Evandro Leitão (PT), e informou que a secretaria está trabalhando em um projeto para promover a plantação recorde de árvores em Fortaleza. A expectativa é que a iniciativa, prevista para março, seja realizada em parceria com as secretarias regionais e com a sociedade civil.

“É preciso trabalhar com a nossa equipe o estoque de variedades de plantas para que a gente possa plantar, no mês de março, que é o mês das árvores, uma quantidade recorde (...) Vai ser um engajamento da cidade inteira, com o objetivo de deixar a cidade mais verde”, pontua.

A iniciativa atrai interessados diariamente. Em apenas três dias, de acordo com o secretário, aproximadamente 750 pessoas visitaram o mudário, que distribui cerca de 2.800 mudas no mesmo período. Um desses visitantes foi o empresário Mário Girão Filho, 40, que mesmo com o tempo chuvoso, compareceu à Seuma e resgatou cinco mudas para a Igreja Matriz do Conjunto Ceará.

“Hoje eu vim aqui pegar mudas para a Igreja. Eu tenho uma ótica, só que é pela Igreja que eu estou pegando essas mudas para fazer o plantio (...). A gente já levou algumas. É a segunda vez que estou vindo aqui. Estou levando Ipê rosa, Tamboril e Flamboyant”, conta.

Já o aposentado Braz Pimentel Mendes, 72, revela que suas cinco mudas já têm outro destino garantido: a cidade de Quixeramobim, a 212,24 km de Fortaleza. “Eu vou levar pra outro canto. São plantas que lá não tem. Estou levando a cajazeiras e a ingazeira, porque lá eu não tenho muitas plantas tipo assim. Eu queria umas mais exóticas mesmo, que não seja muito comum. Eu gosto muito de planta e aí, como lá na frente da casa não tem essas plantas, estou tentando arborizar um pouco mais lá”, ressalta.

Confira a lista de mudas de árvores que estão sendo distribuídas pela Seuma:

Angico

Ipê rosa

Sibipiruna

Mungubeira

Tucaneira

Pau ferro

Tamboril

Paineira com espinhos

Pajeú

Cedro rosa

Canudo-de-pito

Pata de vaca

Xixá

Ingazeira

Aroeira

Paineira liza

Flamboyant

Plantação de mudas em áreas urbanas: confira lista com outras espécies ideais e dicas de cuidados para o sucesso do plantio

O engenheiro agrônomo, especialista em botânica e fundador do Movimento Pró-Árvore, Antonio Sergio Farias-Castro, ressaltou que a arborização urbana é uma iniciativa fundamental para garantir o bem estar das cidades, cada vez mais adensadas e sem natureza.



“Principalmente em tempos de crise climática, múltiplos são os benefícios; desde o paisagismo, aspectos psicológicos, à redução de calor e poluição. Porém, como área do conhecimento, é necessário se observar alguns pontos sem os quais não se obtém sucesso no processo de Arborização", destaca.

Entre os cuidados recomendados pelo especialista, o conhecimento das espécies adequadas para o plantio é prioridade. Antonio Sergio explica que os interessados devem priorizar espécies nativas (confira abaixo a lista das árvores indicadas pelo especialista), mas lembra que algumas exóticas também são indicadas, desde que não sejam invasoras; como é o caso do nim (Azadirachta indica) e a azeitona (Syzygium cumini), conhecida também como jamelão.

O engenheiro pondera que o porte das mudas também deve ser considerado, já que mudas muito pequenas, em geral, não prosperam. O ideal, de acordo com o especialista, é que elas tenham entre 0,60cm a 1m, ou mais. Além disso, o berço da muda deve ser pelo menos 60cmx60cm.

O local do plantio também deve ser adequado. De acordo com Antonio Sergio, o ideal é evitar plantar árvores sob fiação elétrica, mantendo-as longe de postes e edificações. O engenheiro agrônomo reforça ainda que, após o plantio, árvores jovens têm que ser cuidadas por dois anos, incluindo práticas de aguação, adubação, tutor (vara de madeira como suporte) e podas, se necessário.

Para garantir a harmonia paisagística, a dica do especialista é fazer conjuntos com a mesma árvore, sem misturar as espécies.

Doação de mudas: saiba onde resgatar mudas gratuitas no Ceará

Fortaleza

Mudário - Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente

Endereço: av. Deputado Paulino Rocha, 1343 - Cajazeiras

Atendimento de solicitação presencial: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h

Contatos para solicitação de plantio: (85) 3514 0950 ou plano.arborizacao@seuma.fortaleza.ce.gov.br

Viveiro Adahil Barreto - Parque Estadual do Cocó

Endereço: rua Santa Esmeralda, s/n - Dionísio Torres

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e de 13h às 16h / sábado, das 8h às 11h



Caucaia

Viveiro Parque Estadual Botânico do Ceará

Endereço: estrada José Aragão e Albuquerque, s/n - Itambé, Caucaia - CE

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e de 13h às 16h

Pacoti

Viveiro APA da Serra de Baturité

Endereço: rua José Pontes Filho - Localidade de Granja, Pacoti - CE

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e de 13h às 16h

Ponto de Vista

A felicidade de ter uma planta para cuidar

Poucas são as coisas da vida que me trazem felicidade tão genuína como saber que tenho uma planta nova para cuidar. Mesmo antes de começar minha trajetória fora das asas dos meus pais, lá em 2021, já sabia que tinha gosto pelo assunto. Só precisava do dinheiro para manter, do tempo para dedicar e do espaço para hospedar minhas plantinhas. De lá para cá, muitas vieram e ficaram, outras se foram. Quando eu ainda era muito novo para entender a profundidade do que minha vó paterna dizia, ela me contou: “Tem planta que te escolhe, Mateus”.

Espero honestamente que as três mudas que escolhi na Seuma também tenho me escolhido. Na verdade, foram cinco, mas duas vão para a casa da minha mãe. As outras três, vou abrir espaço no meu pequeno lar. Escrevo este ponto de vista já ansioso para chegar em casa e fazer os replantes necessários.

É um misto de sentimentos muito estranho quando há planta nova no radar. Tem essa ânsia para cuidar, assim como o estranhamento do que é inédito. Tem uma tensão que paira no ar quando me pergunto “será que vai crescer?”. Tem também gratidão por existirem seres que a gente rega, dá atenção e crescem com beleza. Mas é inquestionável o sentimento de preenchimento, de que há mais verde em casa, de que há mais vida por perto. Parafraseando Fernanda Torres, “a vida presta” — especialmente com plantas por perto!

Mateus Brisa - jornalista do O POVO

​

