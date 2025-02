Acidente entre carreta e ônibus mata 12 estudantes universitários em SP

Uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus com estudantes universitários deixou 12 mortos e 21 feridos na madrugada de ontem,21, na Rodovia Waldir Canevari, altura do km 17, próximo à cidade de Nuporanga, região de Ribeirão Preto, interior paulista. O motorista da carreta foi preso.

O local da colisão fica entre Nuporanga e São José da Bela Vista, em um trecho de pista simples. O ônibus levava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) para o município de São Joaquim da Barra, onde eles moravam.

Segundo a Polícia Civil, o motorista da carreta foi autuado por fuga do local sem prestar socorro às vítimas, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ao Estadão, a defesa do motorista alegou que ele não fugiu, só se escondeu por medo de linchamento. Segundo o advogado Marcos Henrique Coltri, um degrau na pista pode ter contribuído para o acidente. Ainda de acordo com o advogado, o motorista ficou em estado de choque após o acidente. "Ele não chegou a ter fraturas, mas ficou bastante ferido e, quando ouviu gritos de 'pega o motorista', se escondeu em um canavial. Fomos até lá e ele foi apresentado à polícia ainda no local do acidente. A polícia entendeu que houve evasão do local do acidente, mas ele estava lá."

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra. Ainda ontem, a prefeitura do município confirmou a identidade dos 12 mortos.

Eles são: Caio Felizardo da Silva, 26 anos, estudante de Psicologia; Flávia Mendes dos Santos, estudante de Química; Hugo dos Santos Aliberte Dias, 19 anos, estudante de Análise de Sistemas; João Pedro de Oliveira dos Reis, 19 anos, estudante de Arquitetura; Juliana Neves Hespanhol, 20 anos, estudante de Administração; Lívia Tavares Luiz, 23 anos, estudante de Enfermagem; Mariana Anastácio de Oliveira, estudante de Biomedicina; Matheus Jesus Eugênio dos Santos, 19 anos, estudante de Engenharia Elétrica; Otávio Costa Oliveira, 18 anos, estudante de Ciência da Computação; Pedro Henrique Souza Saraiva, 17 anos; Raquel Laila Caldeira, estudante de Administração; Vinícius Nascimento dos Santos, 18 anos, estudante de Administração. (Agência Estado)

Nota

O governador Tarcísio de Freitas lamentou o acidente e decretou luto oficial de três dias. A Unifran também decretou três dias de luto e suspendeu as aulas de ontem