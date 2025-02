Litoral e Norte têm as maiores precipitações de fevereiro no Ceará; tendência é de Carnaval chuvoso no Estado

Foto: FÁBIO LIMA CHUVA intensa foi registrada, nesta semana, em Fortaleza

Na segunda quinzena de fevereiro, a intensidade das chuvas do Ceará aumentou. Dos seis dias do mês em que choveu em mais de 100 municípios, quatro deles ocorreram nesta semana, do dia 17 ao 21. No entanto, as chuvas não foram homogêneas, com a maior parte das precipitações ocorrendo no Litoral e na região Norte.

As únicas macrorregiões que já têm média maior do que a esperada de chuvas para o mês são Litoral do Pecém, com 28% a mais que a normal climatológica, Litoral de Fortaleza, com 24,4%, e Maciço de Baturité, com 18,2%. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), acessados nesta sexta-feira, 21.

Enquanto isso, o Cariri teve 73,1% a menos do que a média de chuvas normalmente registrada em fevereiro. A macrorregião do Sertão Central e Inhamuns também ficou com desvio negativo, com 52,3% a menos da média do período.

A gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, explica que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) - uma faixa semipermanente de nebulosidade que contribui para chuvas no Ceará - se aproximou do Norte do Estado apenas na segunda quinzena do mês, um cenário típico.

“Numericamente falando, a gente ainda não atingiu os valores médios de fevereiro, mas em relação à própria influência da Zona de Convergência Intertropical, tipicamente a gente tem observado que acontece mais a partir da segunda quinzena”, afirma.

O cenário monitorado por satélite foi o que contribuiu para a ocorrência da terceira maior chuva de Aquiraz desde o início dos registros da Funceme, em 1979. Das 7 horas de terça-feira, 18, até as 7 horas de quarta-feira, 19, o município teve 172 milímetros(mm) de precipitação contabilizados.

Em Fortaleza, a segunda maior chuva do ano, com 98,8 mm, expôs estruturas precárias de drenagens, com alagamentos em diversas das principais vias da Capital. Pelo menos duas creches da rede municipal ficaram sem aula por danos aos telhados. A Defesa Civil atendeu riscos de desabamentos, desabamentos parciais e inundações em 19 bairros em 24 horas, entre quarta-feira, 19, e quinta-feira, 20.

No trimestre de fevereiro, março e abril, o prognóstico da Funceme indicou a tendência de chuvas mais intensas e extremas na região Norte do Estado. O cenário apontado pelos modelos meteorológicos parece estar se materializando aos poucos.

“Apesar de ter tido essas chuvas nesses últimos dois dias aqui em Fortaleza, não está sendo assim no Estado como um todo. Tem uma irregularidade espacial nessa distribuição das chuvas. Tem chovido no Estado, mas se você olhar o mapa das chuvas diárias, vai ver que houve muita chuva em Fortaleza, aqui perto do Litoral, mas quando você vai pro Centro Sul, é uma chuva aqui outra acolá”, diz Meiry.

Carnaval tende a ser chuvoso no Ceará

Nos próximos dias, a previsão do tempo mostra que a tendência de chuvas mais concentradas na região Norte deve se manter. No entanto, no início de março, período do Carnaval, há uma tendência de precipitações mais generalizadas.

“O Carnaval ainda está longe. Falta mais de uma semana. Mas os modelos já estão sinalizando que a gente tem a tendência de ter um Carnaval com chuva em todo o Estado do Ceará”, afirma a gerente.



Índices

Na Capital, a maior precipitação foi registrada na Fundação Maria Nilva Alves, situada no bairro Edson Queiroz

Choveu em 98 municípios cearenses em 24 horas; maior registro foi em Fortaleza

No Ceará, 98 municípios tiveram registro de chuva, das sete da manhã de quinta às sete da manhã desta sexta-feira, 21, concentrada principalmente nas macrorregiões do centro norte do Estado (Fortaleza, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns).

Fortaleza apresentou o maior índice de precipitação com 72 mm, nesse período de 24 horas. Foi seguida pelos municípios de Paracuru (70 mm), Aratuba (62 mm), Aquiraz (59 mm) e Paraipaba (57,8 mm), de acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 14 horas.

Na Capital cearense, a maior precipitação foi anotada na Fundação Maria Nilva Alves, na Água Fria, situada no bairro Edson Queiroz, com o acúmulo de 72 mm. Foi também de Fortaleza, no bairro Pici, o segundo maior registro de chuva no Estado, com 70,8 mm.

Porém, é esperado que as condições meteorológicas devem diminuir os acumulados de chuva para todas as macrorregiões do Ceará até o próximo sábado, 22.

Essa condição ocorre em função da posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em torno da linha do Equador, que deve desfavorecer a formação de nuvens mais convectivas (com subida do ar quente e descida do ar frio) no estado cearense, conforme a Funceme.

Para esta sexta-feira, 21, a Funceme prevê “chuvas isoladas e de intensidade variando de fraca a moderada no período da tarde no interior” das seguintes macrorregiões:

Litoral Norte

Litoral do Pecém,

Litoral de Fortaleza

Maciço de Baturité

Ibiapaba

Norte da Jaguaribana

Sertão Central e Inhamuns.

Já no período da noite, segundo a Funceme, é previsto ocorrer chuvas passageiras no extremo sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

A expectativa para sábado, 22, é que ocorram chuvas isoladas e passageiras durante a madrugada e manhã na faixa litorânea, cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. O órgão prevê, condição de chuva passageira, no período da tarde no Litoral Norte e Ibiapaba, e à noite no Cariri.

Contudo, para o próximo domingo, 23, a Funceme projeta um aumento da área com chuva, principalmente no Interior do Ceará.

Confira a lista das sete cidades onde mais choveu entre quinta e sexta-feira, 21:

1 - Fortaleza (72 mm)

2 - Paracuru (70 mm)

3 - Aratuba (62 mm)

4 - Aquiraz (59 mm)

5 - Paraipaba (57,8 mm)

6 - Meruoca (57 mm)

7 - Maracanaú (53 mm)