Escolas da rede municipal de Fortaleza vão receber R$ 2 milhões para compra de jogos educativos

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza Idilvan Alencar e Evandro Leitão em visita a escola no Passaré

A Prefeitura de Fortaleza vai encaminhar R$ 2.240.00 para as escolas da rede municipal comprarem jogos educativos e de recreação, visando estimular a sociabilidade dos alunos em meio a restrição de celulares nas instituições de ensino. Conforme informou o secretário da Educação, Idilvan Alencar, ao O POVO, a medida deve ser publicada nesta terça-feira, 25, no Diário Oficial do Município (DOU).

De acordo com gestor, cada uma das 309 unidades da rede devem receber o valor aproximado de R$ 7 mil. Também será enviada uma lista de recomendações de compras para as unidades, que sugere a aquisição de jogos de damas e trilha, tabuleiro de xadrez, mesa para tênis, entre outros.

"A escola tem uma possibilidade de poder comprar (...) É bem mais rápido. A gente apresenta uma grade de sugestões e ai ela decide (o que quer comprar)", explica o secretário.

Ainda segundo o titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), a medida é tomada para incentivar a interação e a sociabilidade dos alunos na hora do intervalo, principalmente após a Lei 15.100/2025, que proíbe o uso dos celulares durante as aulas, recreio ou intervalos de todo o ensino básico.

"O celular tava atrapalhando a sala de aula, prejudicando a aula, a educação e a interação (dos estudantes). Aparentemente ela (a compra de jogos) é uma ação simples, mas após a proibição do celular ela ganha uma dimensão bem mais importante", frisou, em entrevista cedida hoje ao O POVO.

Verba que será direcionadora pelo Município vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC).

Escolas vão receber melhorias estruturais

Na tarde de hoje o secretário Idilvan esteve ao lado do prefeito Evandro Leitão (PT), visitando a Escola Municipal Professora Maria José Macário Coelho, no bairro Passaré, que já faz uso de atividades esportivas na hora do intervalo para promover a recreação dos alunos.

Logo após visita, Leitão publicou um vídeo de registro do momento, onde falou a respeito da destinação da verba e acrescentou que Município também vai realizar melhorias estruturais nas escolas.

"Estamos recebendo recursos para investir em mais materiais recreativos para as nossas crianças e jovens, seguindo a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Além disso, também realizaremos uma série de melhorias estruturais nas escolas municipais para oferecer mais conforto e segurança aos estudantes. Com isso, estimulamos a interação, a criatividade e a capacidade de raciocínio dos pequenos. Criança precisa aprender, brincar e se desenvolver com plenitude, longe do uso excessivo das telas", disse.

Recreio

Jogos de xadrez, mesas de totó, futmesa, tênis de mesa, bolas esportivas e caixas de som estão entre os itens a serem adquiridos