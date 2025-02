Glitter, tiara e serpentina: quais são as tendências para o Carnaval 2025?

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Foliões vão ao Centro de Fortaleza garantir artigos carnavalescos

Com o Carnaval chegando, muitas pessoas estão lotando as lojas do Centro de Fortaleza à procura da fantasia e adereços perfeitos. O POVO foi ao coração da Cidade para conferir quais são as tendências para o ano de 2025.

Carnaval 2025: quais são as tendências nas lojas?

A comerciante, Patrícia Rodrigues, 37, avalia que a procura por adereços e fantasias para o Carnaval deste ano está baixa: “O pessoal está procurando tiaras e fantasias com frases”.

Ela conta que na loja não há nenhum tipo de novidade nos adereços e que a procura pelo glitter continua em alta: “Dourado e prata são as cores que a galera mais gosta”.

Patrícia afirma que as vendas para o Carnaval começam no fim de janeiro: “Quem tá organizando e decorando, já compra antecipado. Na véspera [do Carnaval] mesmo”. Ela acredita que as vendas são melhores quando a comemoração ocorre no mês de março.

A auxiliar de vendas na Doca Confeitaria, Camyle Silva, 20, conta que há uma maior procura pela famosa espuma de Carnaval e serpentina: “[Acho] que é mais para as escolas”.

Uma novidade neste ano são as "asas de fada": “Ano passado a gente não vendia e eles [clientes] estão procurando muito”.

Trabalhando há mais de 30 anos no ramo do comércio, Tiago Barbosa, 42, conhece bem as tendências para o Carnaval: “A gente tá vendendo muita fantasia e adereços como colar havaiano, óculos, tiaras e chapéu”. Ele está positivo para as vendas e afirma que espera um movimento muito forte até esta sexta-feira, 28.

Carnaval 2025: o que as pessoas estão procurando?



Carregando várias sacolas nas mãos, a aposentada Regina Aristides, 63, conta que precisa andar em várias lojas para encontrar o melhor preço: “Tem que pesquisar bastante”.

Regina conta que está reaproveitando o que foi comprado do ano passado: “[As fantasias] são para os meus netos. Vamos para o Pecém com a família do meu marido. Não tem coisa melhor do que aproveitar o Carnaval em família”, comenta alegre.

Acompanhada da amiga, a professora de inglês, Liana Castro, 23, conta que estão à procura de fantasias que combinem: “Somos quatro amigas e achamos essas orelhinhas de coelho que têm cores diferentes”.

Ela conta que os preços estão bons e conseguiu comprar fantasias por um preço justo: “Conseguimos comprar muito glitter também. Muitas vendinhas estão vendendo glitter e a cada duas que a gente passava, os preços estavam muito justos”.

A educadora conta que o grupo pretende comemorar o Carnaval em Fortaleza: “A gente ia viajar e decidiu ficar aqui”.

Há dois anos comemorando o Carnaval em Fortaleza, o empresário Márcio Vituriny, 32, conta que as compras no Centro estão “aquecidas”.

“Tem uma variedade bem grande de fantasias e a gente já comprou alguns adereços aqui no Centro”.

Márcio irá combinar a fantasia com o companheiro e projeta muita diversão para os quatro dias de folia: “A expectativa é que a gente consiga se divertir com segurança e paz”.

A Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) divulgou a programação do Carnaval 2025 de Fortaleza, que conta com atrações nacionais e alguns blocos, que irão se apresentar em diferentes pontos da Cidade.

Confira aqui a programação completa em material publicado pelo O POVO.

