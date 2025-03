Caucaia tem 149 mm de chuvas, terceira maior precipitação da história

Foto: Jessika Sisnando / Especial para O POVO Fortes chuvas atingiram Fortaleza na noite da quinta-feira, 27

Caucaia registrou 149 mm de chuvas entre 7h de quinta-feira, 27, e as 7h desta sexta-feira, 28, sendo a terceira maior chuva da série histórica. Volume é o segundo maior registrado no Estado nas últimas 24 horas. Fortaleza, no posto Pici, teve 152 mm, Beberibe (144mm), Icó (130mm) e Maranguape (120mm).

No bairro Iparana, na avenida Ulisses Guimarães, houve o desabamento de um muro, o que acabou atingindo um poste. A fiação elétrica foi impactada, causando danos materiais a residências do entorno.

De acordo com a Prefeitura do Município, equipes da Defesa Civil foram enviadas ao local, o isolamento da área foi realizado e houve interdição de três imóveis, de forma preventiva. Os moradores foram orientados a buscar apoio junto a parentes. Ainda conforme a Prefeitura, a Enel foi acionada e atuou na área. Uma limpeza foi executada na rua Maestro Paulo.

No bairro Icaraí foi identificado um deslizamento de encosta na rua Raimundo Mendes de Carvalho, bloqueando a via. Conforme a Prefeitura, local foi isolado e equipes da Secretaria da Infraestrutura estão atuando na retirada de areia, desobstruindo as casas afetadas.

"A Prefeitura de Caucaia segue acompanhando a situação e reforça o compromisso com a segurança da população. Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 99753 8942", ressalta a Prefeitura através de nota.

Chuvas em Fortaleza

Na Capital, madrugada foi marcada por chuvas constantes, com direito a trovões e raios. Fevereiro teve a segunda maior média de chuvas do Ceará, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No bairro Bom Jardim, uma criança caiu em bueiro no Bom Jardim.

Sem trégua, as precipitações revelaram os transtornos enfrentados pelos moradores de Fortaleza durante o período chuvoso. Em um vídeo enviado ao O POVO, é possível ver uma pessoa tentando remover, com a ajuda de um rodo, a água que invadiu uma casa, localizada no bairro Barroso.

Confira imagens da chuva desta sexta-feira, 28

A intensidade das chuvas também deixou o trânsito mais lento em diversos pontos de Fortaleza. Na BR-116, o engarrafamento rotineiro se intensificou. Em outros locais, é possível ver ruas alagadas e moradores arriscando travessias em meio ao acumulado de água.

No Ceará, sete municípios registram um acumulado de mais de 100m após as chuvas da última madrugada.

Chuvas revelam transtornos enfrentados por moradores em Fortaleza





Confira imagens registradas durante a madrugada de chuva em Fortaleza

Atualizada às 15h19