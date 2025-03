Ceará tem mais de nove mil raios em 24 horas; Fortaleza e RMF registram 1,4 mil

Foto: Julio Caesar CEARÁ registra mais de 63 mil raios em 2025

Entre a quinta-feira, 27, e esta sexta-feira, 28, o Ceará registrou mais de nove mil descargas elétricas, sendo 1,4 mil em Fortaleza e Região Metropolitana. De acordo com a Enel Distribuição, em 2025 foram 75 mil raios no Estado.

A Enel destaca que o volume de descargas impactou no fornecimento de energia de alguns clientes na Capital e RMF. Sem especificar a quantidade de ocorrências, a empresa afirmou que 550 equipes estão em campo trabalhando para atuar nos casos.

Neste ano, as cidades mais atingidas pelas descargas, de acordo com o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel, foram Santa Quitéria (3.459), Granja (2.851), Crato (2.103), Sobral (1.627) e Lavras da Mangabeira (1.612).

Cariri (15.441), Sertão de Crateús (10.072) e Centro-Sul (9.521) foram as macrorregiões com maior número de registros em 2025.

Em 2024, ainda de acordo com a Enel, foram 275.624 em todo o Estado. As cidades mais atingidas no ano passado foram Granja (9.456), Santa Quitéria (9.167), Aurora (6.206), Jaguaretama (5.353) e Cariús (5.309).

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março não se deve descartar a possibilidade de mais descargas elétricas no Ceará.

O dia 26 de janeiro deste ano foi registrado como o dia com o maior número de descargas atmosféricas no Estado, contabilizando 8.012 raios em um único dia.



O perigo dos raios: como as descargas elétricas podem ser fatais

Os raios são fenômenos naturais causados por descargas elétricas e podem ser extremamente perigosos. Eduardo Gomes, responsável pela Inspeção da ENEL Ceará, explica que o risco fatal do raio está na forma como a corrente elétrica atravessa o corpo humano. “O raio é fatal porque a corrente elétrica percorre o nosso organismo. Se essa descarga passar por órgãos vitais, o risco de óbito é muito maior, dependendo da intensidade e da duração da corrente”, alerta.

Outra situação de risco ocorre quando um raio atinge o solo. Segundo o especialista, ele gera ondas de energia que podem afetar quem estiver por perto. “Se a pessoa estiver com uma perna mais afastada da outra, essa diferença pode ser o suficiente para a corrente passar pelo corpo, entrando por um pé e saindo pelo outro”, explica. Esse fenômeno também afeta animais quadrúpedes, como vacas e cavalos, que, por terem patas mais afastadas, são mais suscetíveis a descargas elétricas.

Cuidados essenciais durante tempestades

Para evitar acidentes, o especialista alerta que o local mais seguro durante uma tempestade é em casa. Ele reforça a necessidade de evitar contato com aparelhos ligados à tomada, pois um raio pode atingir a fiação elétrica da rua e causar choques severos dentro de casa.

“Nossa instalação é projetada para um nível de tensão de 220V. Agora imagine essa tomada recebendo momentaneamente 1 milhão de volts. Vai estourar tudo e quem estiver segurando um aparelho pode tomar um choque grave”, adverte.

Se a pessoa estiver ao ar livre, a recomendação é manter distância de objetos metálicos, cercas e árvores isoladas, além de evitar água, como piscinas e mar. Se a pessoa estiver em campo aberto, o ideal é ficar agachada, porque ela pode ser literalmente um para-raios.

Diante dos riscos, Eduardo reforça a importância de buscar abrigo sempre que houver incidência de raios e seguir as medidas de segurança para evitar acidentes fatais.

Diferença entre raio e trovão

Uma dúvida comum é a diferença entre raio e trovão. Segundo Eduardo, o raio é a descarga elétrica em si, enquanto o trovão é o som gerado por essa descarga ao aquecer o ar ao seu redor. “O raio está associado a uma nuvem específica chamada cúmulo-nimbo. É aquela nuvem bem espessa, carregada de água e partículas elétricas. Não são todas as nuvens que produzem raios”, explica.

Além disso, o raio é causado por uma diferença de tensão elétrica entre as nuvens e o solo. As nuvens, quando vão se formando com partículas de água, também vão se carregando eletricamente. À medida que essa carga se acumula, o nível de tensão chega a ser tão alto que o ar, que normalmente é isolante, começa a conduzir. São milhões de volts para gerar um arco elétrico pelo ar, formando o raio



Ele ainda destaca que o trovão é uma consequência direta dessa descarga elétrica. “Quando a corrente elétrica passa pelo ar, ela aquece rapidamente esse ar ao seu redor. Tudo que se esquenta expande, então essa expansão provoca uma onda sonora, que é o trovão”, detalha.



Por que o raio escolhe determinados locais?



A corrente elétrica sempre busca o caminho mais fácil para se deslocar, o que explica por que algumas estruturas são mais propensas a serem atingidas. “A corrente elétrica é como se fosse muito preguiçosa. Ela sempre vai procurar materiais que não sejam tão difíceis para ela passar. Por isso, para-raios são instalados em pontos estratégicos para captar e canalizar essa energia”, explica Eduardo.

No entanto, objetos altos e isolados, como árvores e postes, também podem atrair descargas. “Quando o raio vem descendo, ele ‘enxerga’ um meio mais fácil de ser drenado. Se houver uma pessoa em campo aberto, ela pode ser esse caminho mais acessível, tornando-se um verdadeiro para-raios”, alerta o especialista.



Chuvas em Fortaleza

Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 das 7 horas de quinta-feira, 27, até as 7 horas desta sexta-feira, 28. Foram 178 milímetros de precipitações no período, conforme os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu 118 ocorrências nas 12 horas entre 19 horas de quinta-feira até as 7 horas desta sexta-feira. Isso representa 37% de todas as ocorrências registradas no mês de fevereiro (316).

Foram 115 alagamentos, distribuídos em bairros como Conjunto Palmeiras, Passaré, Jangurussu, Messejana e Itaoca. Também foram registrados dois desabamentos em Messejana e Passaré, além de um risco de desabamento no bairro Vila Pery.

De acordo com a Funceme, esta é a 8ª maior chuva da série histórica de Fortaleza.

Uma criança caiu em um bueiro no bairro Bom Jardim e foi arrastada até um canal duas ruas depois. A menina foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Dicas de segurança durante tempestades

A Enel reforça a importância de medidas preventivas para evitar acidentes durante chuvas com raios:

Dentro de casa:

• Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada;

• Não utilizar chuveiro ou torneira elétrica;

• Evitar consertos elétricos durante a tempestade;

• Permanecer dentro de casa até a chuva passar.

Fora de casa:

• Evitar contato com objetos metálicos, como cercas e postes;

• Não permanecer em locais abertos, como praias, campos e lagos;

• Manter distância de árvores isoladas e estruturas elevadas.

Com a previsão de mais tempestades nos próximos dias, especialistas recomendam que a população redobre a atenção e busque abrigo seguro ao perceber sinais de mudanças bruscas no tempo.

Colaboraram Alexia Vieira e Fabrícia Braga