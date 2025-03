Fortaleza registra 178 milímetros de chuva e Defesa Civil atende 118 ocorrências em 12h

Foto: Samuel Setubal Bairro Aerolândia, em Fortaleza

Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 das 7 horas de quinta-feira, 27, até as 7 horas dessa sexta-feira, 28. Foram 178 milímetros de precipitações no período, conforme os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Essa é a 9ª maior chuva da série histórica de Fortaleza.

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu 118 ocorrências nas 12 horas entre 19 horas de quinta-feira até as 7 horas de sexta-feira. Isso representa 37% de todas as ocorrências registradas no mês de fevereiro (316).

Foram 115 alagamentos, distribuídos em bairros como Conjunto Palmeiras, Passaré, Jangurussu, Messejana e Itaoca. Também foram registrados dois desabamentos em Messejana e Passaré, além de um risco de desabamento no bairro Vila Pery.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, coronel Haroldo Gondim, os riscos de desabamento são monitorados, bem como a situação dos recursos hídricos que foram limpos e aqueles que ainda devem receber intervenções.

Uma criança caiu em um bueiro no bairro Bom Jardim e foi arrastada até um canal duas ruas depois. A menina foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O nível do canal do Lagamar aumentou e alagou ruas em comunidades adjacentes. Na rua do Piloto, na Aerolândia, o alagamento é recorrente em dias de chuva forte. Durante a manhã, moradores ainda lidavam com a dificuldade de ir e vir.

"Toda chuva forte acontece isso. Não sei como a gente vai viver não, numa situação dessa, fica dificil, viu. A gente adoece, criança adoece. Num momento desse, se quiser sair vai sair pra onde? Pra onde for tem água", diz José Liduino de Oliveira, 70, dono de um mercadinho.



Mesmo já tendo construído um batente na calçada para impedir a entrada da água, a dona de casa Marlene Alves, 50, tem medo dos alagamentos. "Ainda não chegou aqui, mas a água tá subindo. A gente tem que subir as coisas para não perder. Colocar tijolos [debaixo dos móveis]".

Com os alagamentos, oito rotas de transporte escolar foram interrompidas, conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME). O POVO questionou quantas escolas ficaram sem aulas devido a danos estruturais após as chuvas, mas não foi respondido.

LEIA: Caucaia tem 149 mm de chuvas, terceira maior precipitação da história

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a avenida Governador Raul Barbosa precisou ser bloqueada no trecho entre a BR-116 e a avenida Murilo Borges. No meio da tarde, o trecho foi parcialmente liberado nos dois sentidos.

No entanto, a orientação era que os condutores escolhessem outras rotas. Os acessos interditados incluíram o viaduto da Alberto Craveiro (viaduto do Makro), a alça da BR-116, o viaduto Evandro Ayres de Moura, a Murilo Borges e a rua Capitão Aragão.

Os principais pontos de engarrafamento ocorreram na BR-116, entre os bairros Messejana e Centro, e na avenida Alberto Craveiro, no sentido Centro, no bairro Dias Macedo, onde o tráfego ficou lento por mais de uma hora.

Outra via afetada em virtude das chuvas foi o trecho da Avenida Perimetral entre a Avenida Danúsio Studart e a Avenida Pau Brasil, no bairro José Walter, que registrou alagamento. No trecho, uma operação da AMC orientou os condutores a realizarem desvios.

Pelo menos 15 placas de veículos foram perdidas no alagamento da avenida Perimetral, no bairro José Walter. O autônomo Eranildo Pereira da Silva, 41, encontrou as placas e decidiu ficar no local esperando caso os motoristas voltassem procurando.

“Eu sei da burocracia que é no Detran para você tirar uma outra placa dessa. Eu tenho alegria por dentro por poder ajudar, me traz uma satisfação em poder devolver elas”, contou Eranildo. Ele conseguiu entregar os itens para dois motoristas que retornaram ao local.

10 maiores chuvas da história de Fortaleza

29/1/2004: 250 mm 11/2/2024: 215,1 mm 11/2/2024: 200 mm 23/6/2012: 197,6 mm 27/3/2012: 197,5 mm 11/2/2024: 192 mm 20/3/1988: 189 mm 29/1/2004: 180,6 mm 28/2/2025: 178,2 mm 23/6/2012: 177,8 mm

Confira as 10 maiores chuvas desta sexta-feira, 28

Fortaleza (CASTELAO): 178,2 Fortaleza (PICI): 152,4 Caucaia (CAUCAIA): 149,8 Beberibe (LAGOA FUNDA): 144,8 Icó (TRES BODEGAS): 130 Fortaleza (MARAPONGA): 126 Maranguape (FAZENDA COLUMINJUBA): 120 Beberibe (BEBERIBE): 120 Beberibe (SITIO FORQUILHA - COGERH): 118 Aquiraz (SITIO SAPUCAIA FAGUNDES): 118

