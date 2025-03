Frotinha da Messejana alaga e parte de forro cai; unidade fica sem receber pacientes

Foto: WhatsApp O POVO/Reprodução AS calhas não suportaram o volume de água

O Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana) sofreu alagamentos durante a forte chuva que atingiu Fortaleza entre a noite de quinta-feira, 27, e a madrugada desta sexta-feira, 28. Durante o ocorrido, parte do forro de uma sala de atendimento desabou. A unidade passou por reforma e foi reinaugurada em abril de 2024.

Vídeos feitos por servidores e pacientes mostram água escorrendo pelo teto, especialmente por brechas nas fiações elétricas. Nos registros, também é possível ver profissionais de serviços gerais tentando arrastar a água, sem sucesso, com rodos e vassouras.

Confira registros:

Conforme o diretor setorial de saúde do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), Anderson Ribeiro, o incidente ocorreu por volta das 23h. A Defesa Civil interditou a unidade, que não está recebendo mais pacientes.

“Os servidores estão um pouco apreensivos, mas o atendimento foi remanejado para outras enfermarias, já que a atingida ficou comprometida também por conta do alagamento”, afirmou.

“Qualquer paciente de trauma que chega está sendo deslocado para o Frotinha da Parangaba ou do Antônio Bezerra. Se for um caso mais grave, está sendo direcionado para o IJF”, explicou o representante do Sindifort.

Não houve nenhum dano físico aos trabalhadores ou aos pacientes, conforme a secretária de Saúde, Socorro Martins.

“Dentro de uma unidade que foi recentemente entregue e reformada, lamentamos muito o ocorrido. Não era para ter acontecido isso. Agora está tudo tranquilo e a unidade deve ser reaberta nas próximas horas”, disse a gestora

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que está tomando medidas necessárias para restabelecer o atendimento no Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana). Segundo a pasta, devido às fortes chuvas, as calhas não suportaram o volume de água. A substituição das calhas já está sendo providenciada.

“Como medida preventiva, o acolhimento a novos pacientes está temporariamente suspenso na manhã desta sexta-feira (28). Equipes de manutenção da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Defesa Civil e Corpo de Bombeiros já estiveram no local para avaliação, e tomada de decisão para os reparos necessários”, disse a SMS, em nota.

Frotinha da Messejana registra terceiro incidente em menos de um ano de inauguração



Martinha Brandão, diretora do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde) relembra que o hospital passou por anos de reforma e foi reinaugurado em abril de 2024.



"Foi feita apenas uma reforma superficial, e o hospital foi entregue sem condições adequadas. O que temos visto são situações recorrentes, especialmente em períodos de chuva. Infelizmente, essa já é a terceira vez que a unidade enfrenta esse tipo de problema”, disse.

Em setembro de 2024, parte do teto do Hospital desabou sobre duas técnicas de enfermagem. De acordo com o SindSaúde, a Prefeitura de Fortaleza será cobrada administrativamente para que o problema seja resolvido de forma definitiva e serão solicitadas providências, novamente, ao Ministério Público (MPCE).