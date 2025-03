Samu Fortaleza recebe 10 novas ambulâncias que já serão utilizadas no reforço do Carnaval

Foto: SMS/Reprodução Três ambulâncias são de suporte avançado e outras sete são unidades de suporte básico

Fortaleza recebeu na manhã desta sexta-feira, 28, dez novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As ambulâncias foram entregues oficialmente em evento com o prefeito Evandro Leitão (PT). Conforme a Prefeitura, os veículos começam a operar imediatamente, já reforçando o atendimento durante o Carnaval.

Das dez novas ambulâncias, três são Unidades de Terapia Intensiva Móvel (UTI), com suporte avançado, enquanto as outras sete são unidades de suporte básico.

"Podemos expandir nossa cobertura e melhorar a distribuição dos veículos nos principais pontos de atendimento durante o Carnaval, como na Praia de Iracema, na Avenida Domingos Olímpio e no Benfica. As novas ambulâncias garantirão mais agilidade tanto no socorro imediato quanto no transporte dos pacientes para hospitais”, disse Socorro Martins, a secretária da Saúde de Fortaleza (SMS).

Com os novos equipamentos, o Samu Fortaleza passa a contar com 29 ambulâncias ativas. A secretária Socorro Martins ainda pontuou que as antigas ambulâncias ainda passarão por reformas, pois já estão em uso há cerca de sete anos.

As novas unidades foram adquiridas e equipadas com recursos do Governo Federal. “Isso é fruto de uma parceria sólida entre nós e o Governo Federal, que viabilizou esses equipamentos, além do Governo do Estado, que também está nos auxiliando na saúde de Fortaleza”, declarou Evandro Leitão.

Falta de medicamentos e insumos na Saúde Básica de Fortaleza deve ser normalizada após o Carnaval

Na ocasião, Socorro Martins também comentou sobre a escassez de insumos e medicamentos nas unidades de saúde vinculadas à Prefeitura de Fortaleza, situação que se agravou desde o final do ano passado, durante o período de transição de governos.

“A empresa responsável pela compra dos medicamentos da atenção primária, que abastecem nossas unidades de saúde e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), estava há quase quatro meses sem receber pagamento. Sem esses repasses, a empresa não conseguiu manter a distribuição de forma ágil", declarou a secretária.

"Mas, felizmente, já fizemos um acordo e pagamos dois meses dessa dívida. Com isso, todas as empresas se comprometeram a regularizar o abastecimento”, disse ao O POVO.



Ela afirmou que a regularização deve ocorrer na próxima semana, após os festejos de Carnaval. “Acredito que, entre quarta e quinta-feira, já veremos uma realidade diferente em nossas unidades, com a reposição dos medicamentos e materiais médico-hospitalares, incluindo insumos odontológicos”.



A gestora também se manifestou sobre o déficit no fornecimento de fraldas geriátricas. Ela explicou que, no momento, as demandas estão sendo atendidas por meio de medidas judiciais. “Já regularizamos os pagamentos, pois também havia atrasos nesse setor. Acredito que tudo será resolvido na próxima semana”.

Ela destaca que a população também pode recorrer às Farmácias Populares, que distribuem fraldas geriátricas gratuitamente, além de medicamentos para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma.