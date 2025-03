Cidades cearenses registram alagamentos e inundações após madrugada chuvosa; confira imagens

Foto: Reprodução / Leitor via WhatsApp O POVO MORADORES do Genibaú denunciam inundações

Após as chuvas que atingiram diversos municípios do Ceará entre a madrugada dessa segunda-feira, 3, e a manhã desta terça-feira, 4, moradores registram transtornos causados pela falta de estrutura das cidades para lidar com as precipitações anuais. Em todo o Estado, 96 cidades notificaram precipitações, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme).

Em imagens enviadas ao O POVO, moradores do bairro Genibaú, em Fortaleza, denunciam a inundação de casas após o transbordamento do Rio Maranguapinho. O aporte de água no local atingiu uma lâmina de 21cm, propiciando o transbordamento do Canal do Genibaú, de acordo com a Defesa Civil de Fortaleza.

Cidades cearenses registram alagamentos e inundações; veja vídeo

A situação do local, denunciada há anos, é agravada porque muitas residências na região foram construídas em ruas abaixo do nível do rio, dificultando o escoamento da água. Para avaliar os danos causados após as fortes chuvas da madrugada desta terça-feira, 4, que acumularam mais de 100mm na Capital, será preciso aguardar a redução do nível da água nas residências.

A Defesa Civil de Fortaleza foi acionada para atender a ocorrência e afirmou que o foco das atuações seria a avaliação das comunidades que vivem próximas a recursos hídricos, como o Canal do Genibaú, para evitar novos transtornos e garantir a segurança dos moradores.

O órgão reforça a importância de a população ficar atenta a sinais de risco, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e postes, além do aumento do nível da água em ruas e córregos. Em caso de emergência, a recomendação é buscar abrigo seguro e acionar os agentes imediatamente.

Fortaleza e Caucaia registram pontos de alagamento após madrugada de chuvas

A Capital cearense registrou um acumulado máximo de 108,4 mm de chuvas, entre as 7 horas de segunda-feira, 3, e as 7 horas desta terça-feira, 4. A observação foi feita no Posto Castelão, conforme a Funceme. O montante foi o suficiente para expor os transtornos enfrentados pelos moradores em períodos chuvosos, causado pela falta de estrutura adequada para atender as demandas da população durante o “inverno cearense”.

Na avenida Mister Hull, trecho que liga a cidade de Fortaleza ao município de Caucaia, a pista ficou completamente alagada após as chuvas. Moradores e carros de passeio; até mesmo veículos maiores, como ônibus e caminhões, apresentavam dificuldade para enfrentar o tráfego na região.

No bairro Cocó, em Fortaleza, a repórter Luíza Vieira, da Rádio O POVO CBN, conferiu o alagamento em um trecho de trilha no Parque do Cocó, que costuma receber visitantes. Na entrada do parque, na avenida Sebastião de Abreu, é possível notar grande quantidade de água no trecho. O atracador ficou submerso, impedindo a realização de trilhas e passeios.

Em Caucaia, próximo ao Assaí do Tabapuá, moradores registraram alagamentos nas pistas após o nível do Rio Siqueira subir. No vídeo, é possível ver motoristas enfrentando a inundação para seguir destino, mesmo com lentidão.

Barragem em São Gonçalo do Amarante transborda após chuvas dessa madrugada

Em São Gonçalo do Amarante, município distante 61,55 km de Fortaleza, registros feitos pela população, enviados ao O POVO, mostram moradores e motoristas tentando remover um veículo que ficou preso em meio ao alagamento que atingiu a pista após o transbordamento da barragem do Catolé. A região registrou o maior acumulado desta terça-feira, 4, conforme a Funceme, com 142mm observados no Posto Sede.

Nas imagens, é possível perceber o fluxo intenso da água em direção ao carro, que teria tentado atravessar a correnteza, sem sucesso. No vídeo, um grupo de homens aparece amarrando cordas ao veículo, para auxiliar no reboque.

Em outro vídeo, moradores registram a intensidade da água no rio na Parada do Lago, ponto turístico do município de Pacoti, distante 98,45 km de Fortaleza. Na região, o maior acumulado registrado até às 11h40min desta terça-feira, 4, foi de 14.2 mm, no Posto Pacoti.



Máxima

São Gonçalo do Amarante, a 61,55 km de Fortaleza, registrou o maior acumulado de ontem, 4, com 142 milímetros (mm)