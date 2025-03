Início da Quaresma: fiéis se reúnem na Catedral de Fortaleza para a Missa de Cinzas

Foto: AURÉLIO ALVES MISSA de Quarta-feira de Cinzas, na Catedral, reuniu centenas de fiéis

A Quarta-feira de Cinzas, que em 2025 ocorre neste dia 5 de março, marca o fim dos dias de Carnaval. Com o término da festividade, os cristãos católicos iniciam um período dedicado à purificação do corpo e do espírito: a Quaresma. Na Catedral de Fortaleza, a Missa de Cinzas reuniu centenas de fiéis em busca de penitência e a conversão.

A primeira celebração do dia na Catedral começou por volta das 12h, celebrada pelo padre Clairton Alexandrino. Ele explica que a Quarta-feira de Cinzas marca a preparação para a celebração da Páscoa.

“Esse tempo é marcado por uma preparação fundamentada em três pilares: oração, jejum e esmola. São práticas que nos ajudam a quebrar o orgulho, a voltar para Deus e a iniciar uma vida nova, abandonando o pecado e vivendo na graça da ressurreição”, explica o sacerdote.

O padre Clairton ainda destaca que a penitência pregada para época não é um martírio, mas uma mudança de vida.

Durante a Missa de Cinzas, acontece o ritual da imposição de cinzas sobre a cabeça dos fiéis, um gesto simbólico que representa a fragilidade e a mortalidade humana. A prática faz referência ao caráter transitório da vida, conforme a passagem bíblica: “Do pó vieste e ao pó voltarás” (Gênesis 3:19).

Ana Paula, 42, e sua filha Maria Clara, 10, costumam frequentar a missa todos os domingos, mas estiveram presentes na Catedral de Fortaleza nesta quarta-feira, 5, para a celebração especial. Para Ana Paula, o início da Quaresma representa um momento de reflexão.

“Refletimos sobre tudo o que Ele fez por nós e buscamos enxergar o que precisamos mudar e também contribuir com o próximo. A Quaresma nos leva à reflexão sobre a fé, à oração e, principalmente, à prática da penitência. É um período de preparação para vivenciarmos o ápice da nossa fé: a morte e ressurreição de Jesus”, comenta.

Outro fiel que esteve na Catedral foi Francisco Ivan do Vale, 38. Para ele, a quaresma deve ser um momento de se conectar com aqueles que muitas vezes se sentem invisíveis.

Em testemunho, ele explica que foi abandonado ainda bebê e foi adotado por várias famílias, mas em todas sofreu maus-tratos. Para escapar dessa situação, fugiu. Passou 15 anos vivendo nas ruas e, durante sete desses anos, foi usuário de drogas. Um dia, contudo, decidiu entrar na Catedral e se confessar.

“Me escutaram e perguntaram se eu queria ajuda, e eu disse que sim. Foi aí que fui encaminhado para uma clínica de recuperação. Passei dois anos lá, e desde então, estou de pé. Hoje louvo a Deus e agradeço por esse novo tempo, esse tempo de Quaresma, que é muito importante para todos nós”, comenta.

Ainda nesta quarta-feira, 5, às 19h, o arcebispo metropolitano dom Gregório Paixão presidiu a celebração da Eucaristia na Catedral de Fortaleza.

