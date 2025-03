Campanha da Fraternidade é lançada e deve buscar apoio para ações socioambientais

Foto: Divulgação Arquidiocese de Fortaleza Lançamento da Campanha da Fraternidade 2025. Na foto, Dom Gregório Paixão, Musamara Pereira, Rafael e Patrícia

A Arquidiocese de Fortaleza lançou, na manhã desta quinta-feira, 6, a “Campanha da Fraternidade 2025”, no Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, na capital cearense. A campanha pela nona vez aborda a proteção ambiental e, neste ano, trará tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, que busca apoiar financeiramente as ações sociais efetivas de caráter socioambiental.

“O motivo dessa escolha (do tema) foi motivar uma conversão interna, uma conversão a Deus, para que as pessoas olhem para a natureza não como um lugar a ser explorado, mas um lugar onde nós possamos viver e ver o ser humano não como adversário, mas como um irmão”, argumenta o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão.

Para Musamara Pereira, presidente da Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia, que atua com catadores de materiais recicláveis, a temática da campanha deste ano destaca exatamente a atividade na qual exerce: “Quando se fala de ecologia integral, se debate exatamente sobre nossa atividade. No primeiro momento é uma atividade econômica para a sobrevivência do catador, mas é também a questão do cuidar do planeta, do cuidar da cidade, dos espaços públicos”.

Ela destaca ainda a responsabilidade que cada indivíduo tem em dar destino correto aos seus resíduos. E que precisa do catador para que esse resíduo retorne para a indústria. "E vai retornar de novo para o comércio. Isso para a gente é muito bom. Faz com que a categoria seja reconhecida, faz com que realmente a economia da reciclagem seja valorizada”, afirma.

Dom Gregório também comunicou sobre a importância do apoio da igreja aos projetos sociais: “Acho que a grande ação que a igreja faz em seu poder de servir, o seu poder de estar próximo dos irmãos, é exatamente fazer com que nós tenhamos consciência daquilo que está sendo debatido, mas na base, ou seja, através dos trabalhos sociais”, pontua. Para ele, é colocar em prática a reflexão acadêmica e eclesial.

Campanha da Fraternidade e projetos sociais

A Arquidiocese de Fortaleza, em parceria com a Equipe das Campanhas do Regional Nordeste I, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), coleta recursos durante a Campanha da Fraternidade - por meio do Fundo Nacional da Solidariedade - e os distribui entre projetos selecionados que atendem aos critérios estabelecidos pela Igreja.

Os projetos submetidos para aprovação podem ser desenvolvidos por pastorais da Igreja Católica ou entidades da sociedade civil. Cada grupo só pode submeter apenas um projeto por ano, com uma carta de apresentação do pároco ou padre referencial da equipe.

Em 2024, 16 projetos foram aprovados, recebendo recursos que variaram entre R$ 3 mil e R$ 15 mil.

Brasil

Celebrada desde 1964, a campanha é um modo de a Igreja Católica no País celebrar o período da quaresma, em preparação para a Páscoa, com atitudes de oração, jejum e caridade