Ceará recebe mais de mil novos residentes para fortalecer a rede pública de saúde

SERÃO investidos, por ano, R$ 25mi no programa de Residência Multiprofissional

O Governo do Estado realizou ontem, 6, uma solenidade de acolhimento para 1.006 novos residentes da rede de saúde. Os profissionais, entre médicos e multiprofissionais de 15 áreas da saúde, receberão formação prática e teórica durante dois anos em unidades da rede estadual, distribuídas em 30 municípios cearenses

O encontro contou com a participação do governador Elmano de Freitas (PT), da secretária da Saúde do Estado (Sesa), Tânia Mara Coelho, além de outros gestores em Saúde do Ceará.

“Ao expandirmos a residência para todas as regiões do Ceará, estamos promovendo a interiorização dos serviços de saúde e da capacitação profissional. Isso significa que um cidadão que mora no Cariri, Jaguaribe ou Sertão Central tem o mesmo direito de acesso a profissionais qualificados que um morador de Fortaleza”, explicou Elmano de Freitas.

“Nossa expectativa é que parte desses profissionais permaneça nas regiões onde atuarão, fortalecendo o atendimento local”, pontuou o governador. Anualmente, serão investidos R$ 25 milhões no programa de Residência Multiprofissional.

Os profissionais foram aprovados nos programas da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) e da Sesa, por meio do Exame Nacional de Residência (Enare), um requisito obrigatório para os candidatos que desejam ingressar na residência.

Os residentes atuarão em unidades de saúde designadas, com a possibilidade de transitar entre elas para entender melhor o funcionamento da rede estadual. "Esse processo é essencial para a formação integral dos profissionais, pois proporciona experiência em diferentes contextos", comentou a secretária Tânia Mara Coelho.

Uma das novas residentes é Sarah Baltasar. Já especializada em pediatria pela ESP-CE, ela agora inicia o programa de neuropediatria, voltado para o atendimento de crianças com alterações neurológicas.

“Na residência de pediatria, percebi a grande demanda por neurologistas pediátricos no nosso estado. Nós atendemos, por exemplo, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Então espero que, após a minha formação e a dos meus colegas residentes, possamos contribuir para a saúde da nossa população cearense”, diz.

Residência Médica

Os graduados em medicina poderão atuar em unidades de saúde de oito municípios do Ceará: Tauá, Limoeiro do Norte, ⁠Quixeramobim, Caucaia, ⁠Fortaleza, Sobral, ⁠Juazeiro do Norte e ⁠Iguatu.

Os programas da Residência Médica abrangem cerca de 61 especialidades. Entre os programas oferecidos estão:

Administração em Saúde, Anestesiologia, Ecocardiografia, Cardiologia, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Clínica Médica, Dermatologia, Emergência Pediátrica, Endocrinologia e Metabologia, Endoscopia, Endoscopia Ginecológica, Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia Pediátrica, Genética Médica, Ginecologia Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Infectologia Pediátrica, Mastologia, Medicina de Família e Comunidade.

Medicina de Emergência, Medicina Esportiva, Medicina Fetal, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Medicina Paliativa, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurofisiologia Clínica, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Neurologia, Oftalmologia, Transplante de Córnea, Oncologia Pediátrica, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Endoscopia Respiratória, Pneumologia Pediátrica, Psicogeriatria, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e Adolescência, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Reumatologia, Reumatologia Pediátrica, Urologia.

Residência Multiprofissional



Já os programas de Residência Multiprofissional contemplam os egressos das seguintes áreas de graduação: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Saúde Coletiva.

De acordo com a secretária de Saúde, Tânia Mara Coelho, este ano há um destaque para o número de especialidades disponíveis. "Criamos um leque maior de opções, permitindo que esses profissionais se especializem e qualifiquem o atendimento prestado à população", ressaltou.

Os profissionais selecionados para o programa poderão atuar em 30 municípios cearenses: Acaraú, Aracati, Canindé, Camocim, Caucaia, Crateús, Cruz, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Icapuí, Iguatu, Ipueiras, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Milagres, Morada Nova, Paracuru, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Santa Quitéria, Sobral, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Tianguá, São Gonçalo do Amarante e Tauá.

Os programas da Residência Multiprofissional da ESP-CE ainda abrangem as seguintes especializações: Cancerologia, Cuidado Cardiopulmonar, Neurologia e Neurocirurgia, Pediatria, Urgência e Emergência, Infectologia, Neonatologia, Enfermagem Obstétrica, Terapia Intensiva e Buco-Maxilo-Facial.

A Residência Multiprofissional também contempla formações em Cuidado Clínico Cirúrgico, Cuidados Paliativos, Dermatologia Sanitária, Ortopedia e Traumatologia, Obstetrícia Multiprofissional, Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, Odontologia Uniprofissional, Saúde Coletiva, Saúde Mental Coletiva, Vigilância em Saúde, Saúde da Família e Comunidade, Saúde Digital e Saúde e Esporte.