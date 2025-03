Ceará registra redução no número de roubos e crimes sexuais durante o Carnaval

Foto: divulgação/Secretaria das Mulheres TENDA Lilás foi montada em Aracati e em São Benedito

Durante o Carnaval 2025, o Ceará registrou uma redução de 31,88% nos roubos de celulares em comparação ao mesmo período de 2024. Foram registrados 141 casos, contra 207 no ano passado. A diminuição foi ainda mais expressiva nos furtos de celulares, que apresentaram uma queda de 44,52%.

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta quinta-feira, 6, após serem compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O período carnavalesco deste ano encerrou com 258 ocorrências, contra 465 casos no mesmo período de 2024, mostrando a variação de 207 crimes a menos.

Em relação aos casos de crimes sexuais, o Estado registrou que, neste ano, 17 pessoas foram vítimas de crimes sexuais. No mesmo período do ano passado, 25 pessoas sofreram com os crimes. Ao todo, o Estado teve redução de 32% no indicador.

Em Aracati e em São Benedito, o período de Carnaval contou com a Tenda Lilás, equipamentos para orientação nos crimes de importunação sexual e suporte as vítimas.

No espaço, as mulheres eram acolhidas rapidamente em casos de crimes sexuais, bem como recebiam atendimento psicossocial e atendimento da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Além de prestar orientação às mulheres, o espaço também serviu para o recebimento de denúncias. Como ação preventiva, no espaço também foram realizadas distribuições de materiais com orientações sobre cenário de violência contra mulher. O equipamento é gerido pela Secretaria da Mulheres (SEM) em parceria com a SSPDS.

Conforme a SSPDS, as duas cidades foram grandes corredores da folia e tiveram grande número de públicos durante o feriadão. O equipamento foi implantado no Estado desde 2023 e presta auxílio para mulheres que se sentirem importunadas sexualmente, principalmente em eventos festivos.

A "Operação do Carnaval" deste ano contou com um total de 8.789 agentes de segurança, entre Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Polícia Militar (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que atuaram de sexta-feira, 28, até a quarta-feira, 5. O número foi 13% maior ao do disponibilizado no Carnaval de 2024, que contou com 7.730 agentes.

Neste ano, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade localizada em Fortaleza, atuou pela primeira vez durante todos os dias do período carnavalesco, além do funcionamento 24 horas de todas as delegacias plantonistas na Capital.

Segundo a SSPDS, o feriado de Carnaval encerrou com 33 registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) no Estado, o mesmo resultado do ano anterior. Os crimes englobam casos de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio e apresentam os melhores resultados dos últimos 13 anos.

Estado teve redução de 35% nos CVPs durante o feriado

O Ceará também teve uma redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que englobam todos os tipos de roubos, exceto latrocínio (roubo seguido de morte), em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 35,42% durante o feriado, representando 237 casos registrados neste ano, contra 367 no ano passado.

Além da queda nos CVPs, também houve redução nos casos de furtos. Durante o feriado, o Estado registrou 502 ocorrências, contra 889 no mesmo período de 2024, o que representa uma diminuição de 387 casos, ou 43,53%.



Em relação aos crimes de furto, a redução foi de 43,53%, com uma variação de 387 ocorrências a menos que no ano anterior, quando foram registrados 889 casos. Em 2025, ocorreram 502 furtos no Estado.

Os resultados também foram observados na apreensão de armas de fogo apreendidas e nos autos de prisão e apreensão em flagrante instaurados no Estado durante o período. Foram apreendidas 87 armas de fogo, representando aumento de 31,82% no comparativo com o Carnaval de 2024, quando foram apreendidas 66 armas.

Já nos autos de prisão em flagrante, o aumento foi de 19,46%. No ano passado, foram instaurados 298 procedimentos e, neste ano, 356 registros foram contabilizados. O resultado deste ano é o melhor desde 2018, quando foram registrados 483 autos de prisão e apreensão em flagrante.

Mais de 17 mil atendimentos foram realizados pelos Bombeiros

Entre as forças de Segurança que atuaram no Estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou em 110 localidades, entre Capital, Região Metropolitana e interior do Estado. No período, foram realizados 17.459 atendimentos.

Segundo o balanço da operação, não houve registro de vítima de afogamento fatal, no entanto, 23 vidas foram salvas pelos bombeiros, após resgate de afogamento. Foram dez em Fortaleza, cinco no interior, cinco no Litoral Leste e três no Litoral Oeste.

Também foram disponibilizada pulseiras de identificação para crianças nos pontos de atuação dos Bombeiros. O uso das pulseiras auxiliaram na localização de crianças perdidas, bem como na entrega das crianças aos tutores após a identificação. Ao todo, 13 crianças foram achadas em áreas atendidas pelos agentes.

O feriado do Carnaval aconteceu em paralelo com o período da quadra chuvosa do Estado. Nos cinco dias de festa, a Defesa Civil realizou 633 ações. Entre as ações a maioria foi de ajuda humanitária, com 565 casos.

O restante foi de 50 ações de prevenção, seguidas de nove avaliações de impactos em comunidades, cinco apoios logísticos ao Programa Ceará Sem Fome e quatro ações em inundações de residências.

O POVO procurou a SSPDS nesta quinta-feira, 6, solicitando o total de registros de CVPs no período de Carnaval entre os anos de 2009 e 2023 para verificar o cenário no Estado. A matéria será atualizada quando o órgão responder.

O POVO procurou a SSPDS ontem, 6, solicitando o total de registros de CVPs no período de Carnaval entre os anos de 2009 e 2023 para verificar o cenário no Estado, mas não obteve retorno até o fechamento desta página.