Defesa Civil de Fortaleza registrou mais de 600 ocorrências em 2025

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 04-03-25: Moradores do bairro Autran Nunes sofrem com alagamentos e perda de móveis após fortes chuvas. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO).

Cerca de 630 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil (DC) de Fortaleza do dia 1º janeiro até essa terça-feira, 4. Foram 173 registros em janeiro, 380 em fevereiro e, nos quatro primeiros dias de março, foram 77 chamados: 38 riscos de desabamento, 17 alagamentos, 7 inundações e 12 desabamentos.

A DC tem uma iniciativa chamada de Abrigamento Solidário — quando a família retirada é levada para a casa de parentes ou amigos — e são entregues materiais essenciais a ambas as famílias. Atualmente, sete famílias estão sendo beneficiadas.

Outra ação é o Programa de Locação Social (PLS), que também é conhecido como Aluguel Social, medida temporária e de caráter emergencial, que tem como objetivo dar às famílias o período necessário para realizar a reforma do seu imóvel e retornar aos seus lares. A DC atende mensalmente cerca de 176 famílias.

A Defesa explica que, após a vistoria no imóvel e constatado o risco iminente, é feito o cadastro com a avaliação do perfil socioeconômico da família e, com todos os requisitos cumpridos, ela é incluída na folha de pagamento regular da DC. O prazo máximo para o recebimento do benefício é de até dois anos.

Entre o período de 1º de janeiro a 27 de fevereiro, foram entregues pela DC cerca de 66 cestas básicas, 34 redes, 39 mantas, dez colchonetes, 30 sacos de ráfia e 2.925 m2 de lona.

Como acionar a Defesa Civil?

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 190, através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Podem ser feitas denúncias e solicitações. A ligação é gratuita e de fácil acesso.

O atendimento em situações não emergenciais pode ser feito na sede da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COEPDEC), na rua Guilherme Rocha, 1342, onde se concentram a Diretoria, a equipe de coordenação e os agentes da DC.

