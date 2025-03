Apesar dos alagamentos, trilhas do Parque do Cocó seguem abertas em Fortaleza

Foto: FABIO LIMA VISITANTES enfrentam obstáculos no percurso

Apesar de ter alguns pontos de alagamento, as trilhas do Parque do Cocó seguem abertas em Fortaleza. O POVO esteve no local neste domingo, 9, e confirmou com funcionários que o equipamento está em operação.

No entanto, o alerta é para que os visitantes tenham cuidado ao caminhar ou correr na maior área verde da Capital, visto que há um grande risco de queda nos trechos com acúmulo de água.

Segundo um assistente técnico do parque, que preferiu não ser identificado, neste período de quadra chuvosa é comum a existência de poças no trajeto. Por isso, todos os dias há um monitoramento para avaliar as condições.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09.03.2025: Trilhas do Parque do Cocó em época de chuva. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Existe uma parte, inclusive, na famosa "Trilha do Cocó", que já chegou a ficar com o nível de água acima do joelho, o que deixa impraticável a abertura. Neste ano, porém, ainda não foi interditada.

Além disso, os tradicionais passeios de barco pelo rio Cocó, que estavam temporariamente suspensos desde o dia 27 de fevereiro, devido ao significativo aumento do nível do rio observado recentemente, já foram retomados.

A impossibilidade se deu por causa da submersão do atracadouro, região onde os barcos ficam atracados para receberem os passageiros. Com a elevação do rio, o acesso dos pedestres foi dificultado, impedindo que eles cheguem até as embarcações.

Quem já fez o trajeto e costuma visitar o parque para caminhar pelo menos dois domingos por mês de manhã é a esteticista e cosmetóloga, Gleise Alves, de 41 anos.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09.03.2025: Gleise Alves, 41. Trilhas do Parque do Cocó em época de chuva. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Na semana passada, por exemplo, fez mais uma das suas caminhadas matinais e se surpreendeu ao encontrar o parque bastante alagado. "A gente leva mais ou menos duas horas porque vamos nas três trilhas. Mas da outra vez estava tudo tomado pela água. Meu sapato ficou encharcado. Hoje tá muito tranquilo", comenta.

Ela explica que precisou diversas vezes entrar na lama, mas não se importou. Contudo, percebeu que diversas crianças ficaram com medo e outras pessoas voltaram, sem concluir o trajeto.

"Uma das coisas que eu gosto de vir para cá é essa vivência de tranquilidade, sair dessa correria da cidade. É recuperar as energias. E tem essa vivência aqui", destaca Gleise.

Também havia um grupo de turistas de Natal, no Rio Grande do Norte, visitando pela primeira vez a área verde. Um dos integrantes, Pedro Ramires, de 32 anos, explicou que conheceu o lugar no TripAdvisor, site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados a turismo.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09.03.2025: Turistas de Natal visitam o parque. Trilhas do Parque do Cocó em época de chuva. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

"Vimos que tinha essa trilha para fazer, então resolvemos conhecer. Nem sabíamos como ia ser, se precisava de guia, porque, geralmente, em Natal, as trilhas precisam de guia. Mas aí a gente olhou nas redes sociais e vimos que não precisava. E está sendo muito tranquilo, estamos gostando bastante", detalhou Pedro.

Questionado sobre o motivo da vinda ao Ceará, o turista informou que foi para participar de um evento de "Pokémon Go", realizado na última sexta-feira, 7, no Centro de Eventos.

"Estamos conhecendo alguns lugares que dá para visitar entre as atividades do evento. Já fomos ao Shopping Iguatemi, à Praia do Meireles, e agora, daqui, ainda vamos ao Centro Cultural Dragão do Mar", elenca.

Outra que aproveitou o início da manhã para ir pela primeira vez no ano na trilha foi a corretora de imóveis Silvana Ban, de 61 anos. Ela explica que costuma caminhar no local com o seu marido, no entanto, evitam essa época do ano por causa dos riscos de queda.

"O parque fica muito alagado. A gente também gosta de correr, mas, nessa época, fica ainda pior para correr. Em compensação, essa época é muito bonita, porque as garças vêm", compara.

O POVO também presenciou ciclistas nas trilhas, o que não é permitido em dias de domingo, das 5h30min até as 13h30min. Isso porque há uma grande quantidade de pessoas nesta faixa de horário.

