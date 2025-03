Como estão as igrejas cearenses apontadas como em condição "ruim" no relatório do Iphan

Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Aracati

Duas igrejas históricas do Ceará estão na lista de igrejas e edificações religiosas que estão em condições “ruins” no País, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os templos são a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Aracati, e a Igreja do Rosário, em Sobral. A informação consta no Relatório de Bens Materiais do Órgão.

Segundo os dados, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, de Aracati, teve a última fiscalização pelo Iphan em agosto de 2024. Conforme apuração do O POVO, o templo está em obras, com previsão de conclusão para maio de 2025.

No Brasil, 68 edificações classificadas como de arquitetura religiosa estão em condições “ruins”, enquanto outros 28 itens foram classificados como “péssimos”. Além disso, O Relatório de Bens Materiais do Iphan aponta que dois conjuntos arquitetônicos religiosos [grupos de edificações] receberam a classificação “ruins”. No total, 98 itens em todo o País foram considerados em condições precárias.

Sobre as informações do Relatório de Bens Materiais, o Iphan declarou que se trata de um levantamento interno utilizado para subsidiar decisões de intervenção em bens do Patrimônio Cultural Brasileiro, mas não podem ser tomadas como listas consolidadas do estado de conservação dos bens tombados em âmbito federal.

“Os dados encontrados por meio dessa ferramenta não refletem necessariamente as informações mais atualizadas sobre qualquer um dos bens relacionados - apenas as informações relativas à última vistoria cadastrada”, explica o órgão.

A “Igreja dos Pretos”, localizada no Centro de Aracati, foi erguida e frequentada por escravos em 1770 como uma forma de suprir a necessidade de um templo onde negros pudessem praticar a religião cristã. Ela está inclusa no conjunto arquitetônico e paisagista de Aracati e foi tombada pelo Iphan em 1999.

A restauração da Igreja está sendo realizada por meio de um convênio entre o Estado e a Prefeitura. A obra teve início em 19 de junho de 2024 e, desde então, o templo está fechado para visitação pública. De acordo com a Prefeitura de Aracati, a obra está 60% concluída.

O pároco, o padre Ronaldo Vieira, explica que o teto do templo já foi restaurado, garantindo proteção contra a chuva. “Mantivemos o madeiramento de carnaúba nas naves colaterais e no altar-mor, mas fizemos substituições onde necessário, pois a estrutura anterior estava comprometida pela ação do tempo e por cupins”, explica

Segundo o padre, a conclusão da obra estava prevista para o início do ano, mas houve uma pausa por parte da empresa executora. Agora, a previsão é que seja finalizada até maio.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Aracati Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

“Até o momento, foram finalizados os serviços de madeiramento e cobertura, além de 90% do revestimento e 50% da instalação elétrica. Atualmente, as equipes estão concentradas na execução do forro de lambri na nave central e nas naves colaterais 1 e 2”, acrescentou o Município.

A obra recebe R$ 700 mil de repasse do Tesouro Estadual e R$ 89.715,66 de contrapartida de verba municipal, totalizando R$ 789.715,66.

Já a Igreja do Rosário de Sobral foi vistoriada pelo Iphan em junho de 2023, conforme o Relatório. Embora o prédio esteja aparentemente bem conservado, há indícios de que a estrutura necessita de reparos. A igreja, construída em 1767 pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, é a mais antiga de Sobral.

Igreja do Rosário, em Sobral Crédito: Valnei Mota @fotoramasobral/Reprodução

O fotógrafo sobralense Valnei Mota, 31, (@fotoramasobral) nos momentos livres conta que circula pela cidade para fazer registros dos pontos históricos e do cotidiano do local. Ele enfatiza a beleza do prédio, tanto por dentro quanto por fora.

“Recentemente, estive lá em um casamento muito bonito e pude observar alguns detalhes da igreja. Vejo que ela precisa de algumas reformas, principalmente no piso central. Não sei dizer se, por ser um prédio histórico, é possível recuperar aquele piso de forma a manter a estrutura original da obra”, comenta.

Ele também aponta que ações também poderiam ser tomadas da área externa da Igreja. “Senti muita falta de iluminação, especialmente no largo da Igreja do Rosário. Isso, inevitavelmente, abre espaço para que o prédio seja vandalizado por fora. É um dos cartões postais da cidade, mas desaparece durante a noite”, diz.

Segundo o padre José Canafístula (Berg), responsável pela paróquia, o templo recebeu na manhã da terça-feira, 11 de fevereiro, a visita de funcionários da Prefeitura de Sobral para avaliar a estrutura do edifício.

Conservação de templos religiosos históricos

O desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador (BA), no início de fevereiro, no dia 5, reacendeu a preocupação com a conservação de prédios históricos. O acidente resultou em uma morte e cinco feridos.

Coincidentemente, na capital cearense outra Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos também preocupa pela precariedade na estrutura. Localizada no bairro Centro, o prédio está há 20 anos sem reforma e sem perspectiva de restauro pela Arquidiocese de Fortaleza ou pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult).



