Açude Gavião, em Pacatuba, sangra e Ceará chega a 25 reservatórios com capacidade máxima

Foto: FCO FONTENELE / Imagem ilustrativa Gavião é o quarto maior açude sangrando no Ceará

O açude Gavião, localizado em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sangrou nesta terça-feira, 11, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Com ele, o Ceará tem 25 reservatórios com a capacidade máxima preenchida.

O Gavião tem capacidade para armazenar 33,45 hectômetros cúbicos (hm³) de água. Em 2024, o açude de Pacatuba verteu no dia 18 de maio, último mês da quadra chuvosa.

Ele é o quarto maior açude sangrando no Estado, atrás apenas dos reservatórios Itaúna (72,40 hm³), Forquilha (50,13 hm³), Tucunduba (39,37 hm³) e Acaraú Mirim (36,72 hm³).

Veja lista de açudes sangrando no Ceará:

Acarape do Meio, em Redenção Acaraú Mirim, em Massapê Amanary, em Maranguape Arrebita, em Forquilha Caldeirões, em Saboeiro Cauhipe, em Caucaia Colina, em Quiterianópolis Forquilha, m Foquilha Gameleira, em Itapipoca Gavião, em Pacatuba Gerardo Atimbone, em Sobral Germinal, em Palmácia Itapajé, m Jaguaribara Itapebussu, em Maranguape Itaúna, em Granja Jenipapo, em Meruoca Maranguapinho, em Maranguape Pesqueiro, em Capistrano Quandú, em Itapipoca São Pedro Timbaúba, em Miraíma São Vicente, em Santana do Acaraú Sucesso, em Tamboril Tijuquinha, em Baturité Tucunduba, em Senador Sá Várzea da Volta, em Moraújo

Com o Gavião, a bacia hidrográfica Metropolitana tem nove açudes sangrando. Outros cinco estão com mais de 90% da capacidade preenchida, incluindo o maior reservatório da bacia: Pacajus, com 253,73 hm³.

A segunda bacia com a maior quantidade de açudes vertendo é a do Acaraú, com cinco, seguida da bacia do Litoral, com quatro, e a do Coreaú, com três.

Os dados refletem a distribuição das chuvas no Ceará. Em fevereiro, choveu quase o dobro do esperado para o período na bacia Metropolitana. Curu e Litoral tiveram 67,2% e 46,6% a mais de precipitações do que a média do mês, respectivamente.

Ao todo, o Ceará tem 47,58% de reserva hídrica. Em 2024, no mesmo período, a capacidade preenchida dos açudes era de 41,15%.

Previsão do tempo

A partir desta quarta-feira, 12, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê uma redução nos volumes pluviométricos. Em Fortaleza e na RMF, é esperada a diminuição da nebulosidade.

Com isso, as temperaturas devem ter um aumento gradativo, principalmente no Centro-Sul do Estado.

Apesar disso, os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo e perigo potencial relacionados a chuvas fortes no Ceará continuam vigentes até as 10 horas desta quarta-feira.