16 municípios do Ceará relatam danos após chuvas intensas à Defesa Civil Nacional

CAUCAIA registrou alagamentos e pediu reconhecimento de situação de emergência ao Governo Federal

Alagamentos, enxurradas, deslizamentos e colapso de edificações são alguns dos danos relatados por municípios cearenses à Defesa Civil Nacional. Desde o início de 2025 até a quinta-feira passada, 13, pelo menos 16 cidades do Estado declararam problemas relacionados às chuvas.

Os registros são inseridos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), ligado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ao informar os dados, os municípios auxiliam no monitoramento do Governo Federal e podem embasar pedidos de reconhecimento de situação de emergência.

Entre as cidades com danos por alagamentos e rompimento de barragens está Irauçuba, na região Norte do Estado. De acordo com Josiane Carneiro, secretária do Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e coordenadora da Defesa Civil do município, casas ficaram alagadas e algumas famílias precisaram ser retiradas das residências.

“Como em toda cidade, a população constrói desordenadamente. Esses alagamentos são em desníveis, casas construídas em locais inadequados”, diz. Foi preciso pagar aluguel social para duas famílias, fornecer cestas básicas e redes.

Já nos eventos registrados como “rompimento de barragem”, segundo Josiane, foi utilizada a nomenclatura da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade) que melhor descrevia os danos verificados nas paredes de açudes da cidade.

Lista de cidades que declararam danos à Defesa Civil Nacional:

Capistrano



Cascavel



Caucaia



Crato



Ibiapina



Independência



Irauçuba



Itapajé



Juazeiro do Norte



Limoeiro do Norte



Morada Nova



Nova Russas



Pindoretama



Ubajara



Uruburetama



Várzea Alegre



“Elas não romperam, mas quando vou cadastrar não consigo encontrar a nomenclatura correta. Fiz o contrato emergencial de máquinas e tratores para fazer reparo das paredes de açudes”, explica.

A ponte que passava sobre o rio Missi precisou ser rompida. “O rio estava transbordando e alagava a principal rua. Foi preciso remover a ponte para que ele corresse livre”, conta. A nova estrutura só poderá ser construída após o período chuvoso.

Já em Várzea Alegre, no Cariri, a chuva de 161 milímetros registrada na segunda-feira, 3, atingiu pelo menos 3 mil moradores da cidade. Conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Jean de Sousa, houve alagamentos, famílias precisaram ser realocadas, um riacho transbordou e comunidades inteiras ficaram sem vias de acesso.

Uma família foi incluída no programa de Aluguel Social porque a casa em que morava ruiu completamente. Outras residências ficaram com trincas e rachaduras. Além disso, a malha asfáltica e os postes da cidade sofreram prejuízos.

“Desde o dia do ocorrido que a gente tem equipes tentando restabelecer os acessos, trabalhando no processo de decretação de emergência e fazendo levantamentos. A gente pretende fazer a solicitação de recursos federais para a recuperação”, afirma Jean.

A Defesa Civil do Estado também enviou uma equipe e ajuda humanitária, com 20 kits de cestas básicas. O município distribuiu ainda 100 galões de 20 litros de água.

Danos causados por chuvas intensas em Várzea Alegre, no início dia 3 de março

