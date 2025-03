Empresa de internet encerra atividades após ataque de facção em Caucaia: "Devastaram tudo"

Foto: Reprodução/Redes Sociais Criminosos atearam fogo e incendiaram e danificaram sede de empresas no Ceará

Uma empresa provedora de internet anunciou, nesta quinta-feira, 20, o encerramento de suas atividades após sofrer atos de vandalismo em sua sede, localizada no bairro Soledade, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nas últimas semanas, provedores de internet na região foram alvos de ataques realizados por facções criminosas.

Em comunicado, a empresa GPX Telecom anunciou o encerramento das atividades. “Infelizmente, em meros 20 minutos, atos de vandalismo devastaram tudo o que construímos com tanto e esforço e comprometimento, levando-nos a tomar essa difícil decisão de encerrar nossas operações”, disse a empresa.

Os ataques mais recentes foram registrados na segunda-feira, 17, onde, além da GPX Telecom, a sede da empresa Giga+Telecom, também no bairro Soledade, foi incendiada por criminosos. Vídeos registraram o momento em que o local é tomado pelas chamas, danificando estruturas da recepção da empresa.

Ainda segundo o comunicado da GPX, 'o triste episódio evidencia a fragilidade da segurança". “Esperamos por justiça diante dessa situação alarmante que afeta a todos nós”, conclui a provedora.

Na terça-feira, 18, a Associação dos Provedores do Ceará (Uniproce) convocou assembleia extraordinária para falar sobre o atual cenário de insegurança dos provedores. “A associação Uniproce vai responsabilizar o Governo do Estado pelos prejuízos ocasionados aos provedores”, disse a entidade.

As empresas de internet no Ceará vêm sendo alvos de uma onda de ataques de facção criminosas, onde os casos estariam relacionados à cobrança de ‘taxas’ pelas organizações que exigem pagamento das empresas para prestação de serviços.

Uma das medidas mais recentes no combate aos crimes contra as provedoras foi anunciada no dia 8 de março pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Um grupo especial formado pelas forças de segurança do Estado buscam agir contra os grupos que vêm atacando os provedores de internet.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que está realizando diligências e oitivas para identificar e capturar os responsáveis pelos ataques.

O balanço mais recente aponta que 27 pessoas foram presas suspeitos de extorquir empresas ou usuários de internet a mando de facções criminosas no Ceará.



