Hospital Universitário do Ceará será dirigido por professora de Medicina da Uece

IVELISE Brasil será empossada como diretora do Hospital Universitário do Ceará

A médica-cirurgiã e professora do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Ivelise Regina Canito Brasil, será nomeada diretora do Hospital Universitário do Ceará, inaugurado na última quarta-feira, 19, em Fortaleza.

A decisão foi comunicada através do perfil da Uece no Instagram durante a noite desta sexta, 21. Ivelise já havia conversado com O POVO um dia após a inauguração da unidade.

Em seu currículo, Ivelise acumula a direção do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC). Ambos os equipamentos são vinculados à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Na academia, a nova diretora já ocupou os cargos de coordenadora do curso de Medicina, diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS), além de ter criado a Especialização e o Mestrado Profissional em Transplantes da instituição.

Graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Ivelise é doutora em Cirurgia e Anatomia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP).

Ao assumir o cargo, a gestora afirmou que o Hospital Universitário deverá ter o protagonismo no atendimento em saúde do Estado, além de fomentar a capacitação de novos profissionais.

“A expectativa é que seja o maior complexo de assistência e formação em saúde na atenção terciária, no estado do Ceará, devendo também gerar tecnologia em saúde e pesquisa clínica”, ressalta a diretora, em nota.

Além da direção-geral, o hospital contará com a gestão da Uece em sua Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, conforme a Lei Complementar 347/2025, que altera a Lei Complementar nº 280/2022, responsável pela criação do Sistema Estadual de Integração e Cooperação Acadêmica Hospitalar (SICAH/CE).