Navio Doca "Bahia", da Marinha, é aberto à visitação em Fortaleza

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo)

O Navio Doca Multipropósito (NDM) "Bahia", da Marinha brasileira, está aberto para visitação no Porto do Mucuripe, em Fortaleza. A ação ocorre neste sábado, 22, e no domingo, 23.

A embarcação está na Capital como parte de uma iniciativa conjunta com a Marinha Nacional da França (MNF). Chamada de Operação Jeanne d’Arc 2025, os exercícios militares são realizados em diversos países. O POVO foi convidado pela Marinha e conheceu o Bahia na manhã deste sábado.

Originalmente, o Bahia era, ele próprio, um navio francês, chamado "Siroco". Ele foi operado pela MNF de 1998 até 2015, quando foi desativado, e, em seguida, comprado pelo governo brasileiro.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

Como indica o nome, o Bahia tem uma doca alagável. Na proa (parte frontal), um portão que permite o embarque e desembarque de veículos e cargas, inclusive em mar aberto. O navio é equipado também com dois convoos — plataforma para pouso e decolagem de aeronaves — e uma ala hospitalar.

A variedade de estruturas não é por acaso. O NDM é projetado para poder executar diversas funções, como apoio logístico com transporte de tropas e equipamentos ou resgate em ações humanitárias e desastres. Ao todo, a embarcação pode navegar com até 600 pessoas a bordo, sendo 300 tripulantes e 300 passageiros.

Estão embarcados no Bahia diversos veículos blindados, de operação anfíbia. Eles serão usados nos exercícios conjuntos com a Marinha da França, que ocorrem no litoral cearense até 2 de abril. Alguns dos automóveis estão no convoo, e podem ser vistos de perto pelo público.

Visitas a navios da Marinha lotam Porto do Mucuripe

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

"É sempre uma satisfação receber visitantes a bordo", afirma o capitão de Mar e Guerra Sandro Soares Laudiauzer, comandante do Bahia. Ele destaca que ações deste tipo permitem uma maior proximidade entre a Marinha e a população.

"A gente tem a parte terrestre, temos as nossas atividades em rios", lembra o comandante. "Mas, quando um navio de guerra desses sai do mar", adiciona, "a gente tem oportunidade de explicar às pessoas o que nós fazemos".

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

É habitual, nas ocasiões em que navios da Marinha atracam em Fortaleza, que as embarcações sejam abertas para visitação. Ações do tipo, que costumam gerar grande movimento no Porto do Mucuripe, já ocorreram diversas vezes. Veja abaixo algumas das ocasiões mais recentes:

Operação Jeanne D'Arc, da Marinha Nacional da França, ocorre anualmente

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

Além do Bahia, estão ancorados no Porto do Mucuripe o Porta-Helicópteros Anfíbio (PHA) "Mistral" e a Fragata "Surcouf", ambos da MNF. Juntas, as embarcações têm 600 tripulantes, que se somam aos 600 a bordo do Bahia. Os navios ficam em Fortaleza até a próxima semana, quando se deslocarão para os locais dos exercícios militares.

A Operação Jeanne D'Arc, organizada pela França, ocorre anualmente. Na edição do ano passado, a escala no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro (RJ). Em 2025, a iniciativa já passou, depois de sair da França, pela Costa do Marfim, na cidade de Abidjã. Após deixar Fortaleza, a missão terá mais de uma dúzia de paradas, nos seguintes locais:

Guiana Francesa; Guadalupe; Cartagena, na Colômbia; Nova Orleans, nos Estados Unidos; Camp Lejeune, nos Estados Unidos; Nova Iorque, nos Estados Unidos; Québec, no Canadá; São Pedro e Miquelão; Reiquiavique, na Islândia; Tromsø, na Noruega; Narvique, na Noruega; Malmö, na Suécia; Copenhague, na Dinamarca.

O ponto final da Operação Jeanne D'Arc 2025 é Toulon, na França, mesmo local de onde partiu a expedição.

Veja fotos do Navio Doca Multipropósito "Bahia", da Marinha brasileira, ancorado em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-03-2025: A Companhia Docas do Ceará promoveu visitação pública gratuita ao Navio Doca Bahia (G40), da Marinha do Brasil nos dias 22 e 23 de março. É o segundo maior navio da Marinha do Brasil, com 168 metros de comprimento, 23,5 metros de largura e 5,2 metros de calado. Sua função principal é transportar tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, munições e suprimentos para áreas de operação. Originalmente chamado Siroco, na Marinha Francesa, foi comissionado em 1998 e participou de diversas missões internacionais, como a ajuda humanitária no Haiti (2010) e o combate à pirataria na costa da Somália (2013). Desativado pela Marinha Francesa em 2015, passou a integrar a Marinha do Brasil, logo em seguida. IFoto: Júlio Caesar/O Povo) Crédito: JÚLIO CAESAR

Vagas para visitação do Navio Doca Multipropósito "Bahia" estão esgotadas

O acesso ao Bahia é limitado à capacidade de transporte do Porto do Mucuripe. Um formulário chegou a ser aberto para que interessados reservassem vaga nas visitas, mas todos os horários, tanto deste sábado quanto do domingo, já estão com as vagas esgotadas.