Acusado está na Rocinha, onde vivem outros 40 faccionados

Conforme a Polícia Civil, Álvaro está escondido na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ), e, de lá, envia ordens para os integrantes do CV de Sobral.

"Álvaro Luiz possui verdadeira obsessão pelo território vizinho (Caiçara) e tenta desde 2022 invadir o local, inclusive o Inquérito Policial nº 553-728/2022, explorou tal caso e deflagrou a Operação Invasão, obtendo ordem judicial de prisão para o criminoso e aliados", afirma o Relatório Técnico nº 001/2025/NAI/7ªDRPC/PCCE.

"Na época, pessoas de confiança de Álvaro foram presas, mas o mentor e principal responsável, aproveita-se da territorialidade dominada pelo crime organizado no Rio de Janeiro, para permanecer no comando e causando terror e pânico no município de Sobral".

Como O POVO mostrou no último dia 8 de março, as comunidades do Rio de Janeiro se tornaram o destino mais procurado pelos criminosos cearenses para se esconder. Estimativas das Forças de Segurança do Estado indicam que, pelo menos, 40 faccionados cearenses estão refugiados no Rio. Para tanto, eles pagariam aos criminosos locais valores que chegam a R$ 100 mil. (Com informações de Cláudio Ribeiro)