Ceará faz integração de dados com a rede nacional de saúde

Foto: FÁBIO LIMA XXII Congresso do Cosems-CE reúne gestores e profissionais para debater Saúde

Os dados de regulação do Ceará foram integrados à rede nacional de saúde na semana passada. Iniciativa busca garantir, entre outras coisas, a ampliação do acesso a serviços especializados e a redução do tempo de espera de pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).

Informação foi divulgada pela secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde (MS), Ana Estela Haddad, nesta segunda-feira, 24, durante Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE). O evento ocorre em Fortaleza e deve prosseguir até esta terça-feira, 25.

Também estiveram presentes no momento outras figuras públicas, como o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e a prefeita de Fortaleza em exercício, Gabriella Aguiar (PSD).

Os dados de regulação são informações sobre o acesso aos serviços de saúde. Entre eles procedimentos solicitados e encaminhamentos a serviços especializados, que atendam a necessidade do paciente.

De acordo com Ana Estela Haddad, durante uma oficina realizada na semana passada o Ceará teve seus dados integrados com a rede nacional de dados em Saúde. Outras unidades federativas já estão integradas e, segundo informou a representante, objetivo é que todo o País passe por essa integração.

"Em breve a gente vai ter uma uma fila única nacional. A gente vai conhecer a fila, que é uma coisa que ainda não era possível (...) Sem conhecer a fila a gente não tem como medir nem saber como melhorar (ela)", destacou a representante do Ministério da Saúde (MS), frisando que um dos desafios do Brasil é reduzir o tempo de espera para exames e consultas especializadas.

Ceará recebeu R$ 18 milhões para saúde digital

Ainda conforme Ana Estela Haddad, o Ministério da Saúde também está trabalhando a transformação digital do SUS, visto que esse é "um aspecto importante" no processo de melhoria do órgão.

A secretária informou que em 2024 foram investidos 464 milhões para recursos de saúde digital nos estados brasileiros. Desse montante, R$ 18 milhões foram destinados ao Ceará.

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Chagas Vieira, destacou que a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) tem trabalhado "fortemente" na transformação digital, com ações que possibilitam integrar todas as informações dos pacientes, otimizando e humanizando processo.

"Na hora que se tem um prontuário digital, tem a vida inteira da pessoa, para quando ela necessitar chegar a um posto, UPA ou hospital, todos os dados dela estejam disponíveis. E, principalmente, de uma regulação centralizada, com equipamentos do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza”, frisou.

Ceará deve ter mais três hospitais estaduais até 2026

Também na ocasião, Chagas Vieira citou a construção de mais três novos hospitais estaduais no Ceará. Medida já havia sido anunciada em 2023 pelo Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

As novas unidades são: Hospital Regional dos Sertões de Crateús, em Crateús, Hospital Regional do Centro-Sul, em Iguatu, e o Hospital Regional do Maciço de Baturité, em Baturité.



Conforme a Secretária de Saúde do Ceará (Sesa), das três obras a que está mais adiantada é a de Crateús.

A ordem de serviço para a construção da unidade foi assinada por Elmano em outubro do ano passado. A Rede Sesa tem atualmente 14 hospitais em funcionamento, sendo dez em Fortaleza e quatro regionais.

Com informações da repórter Gabriele Félix