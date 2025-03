Jovem autista é agredido por policiais durante abordagem

Foto: reprodução/vídeo Imagens de câmeras de vigilância do condomínio mostraram o momento da agressão

Um jovem autista foi agredido por policiais militares do Comando de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CBPraio). Foi durante uma abordagem de policiais militares do Ceará. O caso foi registrado no dia 15 de março desde ano e gravado por câmeras de vigilância dentro de um condomínio no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O POVO teve acesso ao vídeo que mostra a ação de violência policial e confirma o relato de parentes do jovem autista.

O rapaz de 20 anos de idade saía de casa de bicicleta, quando foi abordado pelos policiais. Nas imagens é possível ver que, enquanto ele está de costas, um dos policiais bate a cabeça do rapaz contra a bicicleta. A vítima desmaia e cai no chão. Uma familiar do rapaz tenta se aproximar e avisa aos policiais militares do Ceará que o jovem teria autismo.

A equipe do Batalão Raio não prestou socorro e o jovem foi levado a uma unidade de saúde pelos vizinhos. Conforme a denúncia de parentes, os agentes de segurança foram ao local, posteriormente, e destruíram as câmeras de vigilância do condomínio para apagar o flagrante.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Aquiraz. No site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social não há matéria sobre a ocorrência envolvendo os policiais do Raio.

O POVO solicitou informações ao comando geral da Polícia Militar do Ceará e à Controladoria Geral dos Órgãos de Disciplina e aguarda respostas sobre o caso.

O que é autismo? De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um problema no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções.

"Tem como características a dificuldade de comunicação por falta de domínio da linguagem, a dificuldade de socialização", informa o site do Ministério da Saúde.

São sinais também do TEA não responder quando for chamado e demonstrar desinteresse com as pessoas e objetos. Não conseguir interpretar gestos e expressões faciais e ter dificuldade para combinar palavras em frases ou repetir a mesma frase ou palavra com frequência.

Como as escolas de formação de policiais não têm treinamento para abordagens especiais, um agente de segurança poderá não saber interprear "a falta de filtro social (sinceridade excessiva) nem compreender o incômodo da pessoa com autismo "diante de ambientes e situações sociais".

Além disso, alguns autistas podem manifestar acessos de raiva, hiperatividade, passividade, déficit de atenção, dificuldades para lidar com ruídos e ter falta de empatia diante de determinadas situações.