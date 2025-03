Três primeiros meses de 2025 registram quase o dobro de podas de árvores para o mesmo período de 2024 em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal ÁRVORES antigas começam a cair e danificar residências

Durante a quadra chuvosa, entre fevereiro a abril, a demanda por podas de árvores tende a aumentar, já que as precipitações intensificam a queda de galhos. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 3.245 serviços deste tipo foram realizados em 2025. Em 2024, foram 1.760.

Nenhum deles, entretanto, foi executado no cruzamento das ruas Sousa Girão e Padre Matos Serra, no bairro José Bonifácio, segundo o morador Aderaldo Oliveira, 67. Ele conta que há 10 anos convive com os transtornos provocados pelo risco de queda de três grandes árvores e que, desde o dia 13 de março, aguarda pelo serviço solicitado.

"Aqui é uma associação cultural e na época de Carnaval tinham 200 pessoas. Foi um livramento não ter caído nenhum galho", relata. Aderaldo se refere à agremiação Maracatu Vozes da África, que levou o título de melhor desfile no domingo, 2 de março, no Carnaval 2025.

Conforme Aderaldo, houve um podamento há cerca de quatro anos. Mesmo assim, a situação retornou. Ele conta que os galhos do tronco caíram sobre o teto da casa cinco dias após acionar a Prefeitura. O antigo morador da residência — que é alugada — informou a ele que as árvores foram plantadas há 60 anos, e que por conta disto, não recomenda o corte.

De acordo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), uma vistoria técnica será feita no local. Até o dia 26 de março, conforme Aderaldo, a visita ainda não foi feita.

A Autarquia informou que, nos três primeiros meses de 2024, foram realizadas 1.760 podas de árvores. Neste ano, foram 298 recolhimentos de árvores caídas, conforme levantamento parcial.

O órgão, porém, não informou quantas demandas de poda e corte foram realizadas.

Conforme dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o tipo de ocorrência "corte de árvore em perigo" no Estado, em 2024, foram 493 atendimentos. Enquanto em 2025, até a quinta-feira passada, 20, conduziram 79 atendimentos.

Poda irregular de árvore

A Prefeitura de Fortaleza informou que um dos principais motivos de quedas de árvores é a poda irregular, prática que pode tirar o balanceamento da árvore e oferecer risco de declínio. A população deve evitar intervenções por conta própria e acionar o serviço municipal especializado.

Além disso, poder público afirma que o corte só é realizado quando necessário, com base em avaliação técnica exclusivamente de engenheiros agrônomos.

De acordo com a Prrefeitura, as ações são feitas conforme a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução de semáforos, placas de trânsito e iluminação pública.

Segundo o biólogo Raphael Mesquita, diretor de conservação e monitoramento da UrbFor, o tempo de atendimento às demandas por podas e corte pode variar dependendo de fatores, como o tipo de intervenção necessária e a condição do tronco.

Ele afirma que as árvores com risco de queda têm prioridade no atendimento. A poda de emergência é priorizada quando há risco imediato de queda ou de galhos causarem acidentes.

A equipe de engenheiros agrônomos realizam exames individuais para determinar o tipo de manutenção necessária. "São organismos vivos, é um indivíduo", define.

Para Murilo Mesquita, engenheiro agrônomo da Autarquia, o tipo de poda mais comum em Fortaleza é o de limpeza, mas ainda inclui o balanceamento e levantamento de copa. O tipo mais severo, como a poda drástica, é evitado sempre que possível e realizado apenas em casos extremos.

Fortaleza conta com tomógrafo para diagnóstico da árvore

De acordo com Raphael, o uso de tomógrafos para uma análise minuciosa foi adquirido durante a transição entre as gestões José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT).

"Uma ferramenta recentemente adquirida pela Prefeitura de Fortaleza para melhorar a precisão das avaliações", explica.

O tomógrafo de árvores é um equipamento de alta tecnologia capaz de realizar uma análise detalhada do interior das árvores, identificando áreas que podem estar comprometidas estruturalmente.

O equipamento analisa o estado interno da árvore e revela, por exemplo, áreas podres ou com falhas estruturais, sem que seja necessário cortar ou remover partes da planta.

Pode otimizar a identificar problemas internos que não seriam visíveis a olho nu. Então, é fundamental para árvores de grande porte, ou aquelas em áreas de grande circulação, como calçadas e praças, onde a segurança é uma preocupação constante. O uso do tomógrafo também minimiza o impacto ambiental.

Para solicitar serviços de manutenção em árvores

A manutenção de árvores em áreas públicas pode ser solicitada pela população por meio do telefone 156 ou presencialmente nas Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.

Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, o cidadão pode encaminhar o pedido por meio do número (85) 9 8682 2269 (WhatsApp) .

O contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência. No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.

