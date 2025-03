Acusado de importunação sexual dentro do elevador contra nutricionista é condenado a pagar indenização de R$ 100 mil

Foto: Reprodução/Redes Sociais ISRAEL Leal Bandeira Neto apalpou nutricionista em elevador

Israel Leal Bandeira Neto, acusado de importunação sexual contra uma mulher, no dia 15 em fevereiro de 2024, foi condenado pela Justiça no dia 6 de fevereiro deste ano, a pagar indenização por dano moral de R$ 100 mil.

O empresário foi flagrado por câmeras de segurança dentro de um elevador, no bairro Aldeota, em Fortaleza, no momento que apalpou as nádegas da vítima, a nutricionista Larissa Duarte.

O juízo da 21ª Vara Cível de Fortaleza condenou Israel.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, ambas as partes ingressaram com recurso contra a decisão e foram intimadas a apresentarem suas contrarrazões para o devido prosseguimento do processo. Larissa registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) e obteve imagens das câmeras de vigilância do elevador.

As imagens tiveram repercussão e o homem que aparece no vídeo foi identificado.

Depois da repercussão, outras mulheres denunciaram Israel pelas mesmas práticas de crime sexual.