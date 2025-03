Poda de árvores tem início, um dia após matéria do O POVO sobre o assunto

Foto: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO Poda de árvores começa a ser feita na manhã desta sexta-feira, 28, depois de repercussão

Após matéria publicada nessa quinta-feira, 27, pelo O POVO sobre três árvores grandes que estavam ameaçando bem-estar dos moradores do cruzamento das ruas Sousa Girão e Padre Matos Serra, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) iniciou a poda e o recolhimento de galhas e galhos da via pública.



O serviço começou a ser realizado por volta de 10 horas da manhã desta sexta-feira, 28, por uma equipe de seis pessoas, segundo Aderaldo Oliveira, 67, presidente da Maracatu Vozes da África, casa localizada em frente às plantas.

Ele havia solicitado poda desde o dia 13 de março. De acordo com a UrbFor, uma vistoria técnica seria feita no local, justificando que o tempo de espera varia entre cada caso.



Conforme o agitador cultural, foi preciso interditar a rua. "A equipe virá em outros dias, porque são muito grandes e é um trabalho demorado", conta sobre a explicação que recebeu dos engenheiros agrônomos no ato da visita.



A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) informou, por meio de nota, que o trabalho contempla uma poda geral, com a redução da copa das árvores. A conclusão do serviço leva alguns dias e depende de fatores como condições climáticas e fluxo de trânsito na área.

"A UrbFor realiza podas preventivas e por demanda durante todo o ano, em todos os bairros de Fortaleza. Os serviços são orientados por equipes qualificadas, compostas por engenheiros agrônomos, que vão até o local público para avaliar as condições da planta. As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução de semáforos, placas de trânsito e iluminação pública. Podas irregulares podem tirar o balanceamento da árvore e oferecer risco de queda", traz a nota.

Para solicitar serviços de manutenção em árvores

A manutenção de árvores em áreas públicas pode ser solicitada pela população por meio do telefone 156 ou presencialmente nas Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.

Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, o cidadão pode encaminhar o pedido por meio do número (85) 9 8682 2269 (WhatsApp).

O contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência. No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.



Podas

Serviços de manutenção de árvores em áreas públicas devem ser solicitados por meio do telefone 156 ou, presencialmente, nas Centrais de Acolhimento

das Regionais