Jeri: turista de 16 anos foi torturado e morto a tiros, conclui Polícia

Foto: Reprodução/Instagram Turista de 16 anos, Henrique Marques de Jesus, foi encontrado morto em Jericoacoara

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) elucidou o caso do homicídio contra o turista adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, na vila de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, no dia 16 de dezembro do ano passado. A vítima foi arrebatada por membros do Comando Vermelho (CV) após suspeita de que o jovem integrava um grupo criminoso rival.

Segundo o titular da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, Júlio Moraes, com base nos depoimentos dos criminosos, o grupo concluiu o envolvimento do jovem através de imagens de grupos de WhatsApp em que a vítima fazia parte. No entanto, apesar dos relatos, a investigação não comprovou o envolvimento do jovem com algum grupo criminoso.

Conforme as investigações, cerca de oito pessoas são suspeitas de envolvimento na morte do turista. Até o momento, seis pessoas foram capturadas, sendo três adultos, entre 22 e 36 anos, e três adolescentes de 16 e 17 anos. O jovem morto estava na região litorânea com o pai com a intenção de ficar 12 dias na vila a passeio.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), delegado Marcos Aurélio, no dia do crime, o pai do adolescente junto com o jovem estavam em uma praça da região, quando o adolescente resolveu retornar à pousada.

“Foi nesse momento que o filho e foi sequestrado. O pai quando retornou a pousada, por volta das 2 da manhã, se deu conta que seu filho havia sumido”, disse.

Diante do registro de Boletim de Ocorrência (BO) de desaparecimento, foi iniciada a busca pelo jovem.

“A gente caiu em campo na vila para conseguir imagens e através dessas imagens conseguimos capturar com muita nitidez toda a ação criminosa que sequestrou o adolescente de forma abrupta no bequinho lá da vila de Jericoacoara”, explica.

O adolescente foi arrebatado pelos criminosos, que exigiram que ele mostrasse o celular. Diante do conteúdo do aparelho, o grupo concluiu que a vítima integrava uma facção criminosa rival.

Apesar da alegação dos criminosos baseada no acesso ao seu celular, a investigação descartou qualquer envolvimento da vítima com organizações criminosas.

O delegado afirma que não há como comprovar a ligação da vítima com uma organização, visto que a investigação não teve acesso ao celular da vítima. O aparelho ainda não foi encontrado.

“O que eles alegaram é que o tinha conteúdo de um suposto envolvimento do adolescente com uma organização criminosa. A gente não consegue comprovar porque eu não tive acesso ao celular da vítima”, pontua Marcos Aurélio.

Segundo o titular da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, Júlio Moraes, a investigação concluiu que após a vítima ser arrebatada, o grupo levou o jovem para uma lagoa distante da vila ainda na noite do crime.

O corpo do adolescente foi encontrado no dia seguinte do crime sem camisa, com marcas de torturas e de disparo de arma de fogo.

Seis pessoas foram capturadas suspeitas do crime



Durante as investigações, seis pessoas foram capturadas pelas Polícias Civil e Militar, por meio de equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). Nas capturas, o primeiro a ser apreendido foi um adolescente, de 16 anos, no dia 23 de dezembro do ano passado.

O suspeito foi localizado no bairro Barroso, em Fortaleza. No mesmo dia, um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 36 anos, que já se encontrava preso no Maranhão, também foi cumprido.

O adolescente foi apontado como o executor do crime, enquanto o adulto foi apontado como o mandante, ele seria um dos líderes do CV na Vila de Jericoacoara.

No dia 2 de janeiro, um adolescente, de 17 anos, também foi capturado. Ainda durante as diligências, um outro suspeito foi capturado e um outro foi morto durante uma intervenção policial.

As capturas mais recentes aconteceram nessa terça-feira, 1º, um homem, de 22 anos, foi preso por força de mandado de prisão. Na ocasião, uma adolescente, de 17 anos, também foi apreendida.

Em depoimento, a dupla afirmou que só teria participado do sequestro da vítima e não da execução.

Com as seis capturas, a PC-CE afirma que o inquérito policial foi concluído e será remetido ao Poder Judiciário. Ainda segundo a Polícia Civil, os trabalhos seguem para capturar outros dois suspeitos que se encontram foragidos.