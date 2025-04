Jogo do tigrinho: dez influenciadores digitais são presos no Ceará e mais três estados

Foto: Reprodução/Instagram Influenciadores digitais foram presos por promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro

Operação "Quéfren" cumpre, nesta quarta-feira, 2, mandados de prisão e apreensão contra influenciadores digitais por promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Ao todo, dez pessoas foram presas no Ceará e nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Pará.

Ao todo, cinco foram detidas no município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, onde carros de luxo foram apreendidos. A operação também acontece em Fortaleza, Itaitinga e Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O responsável pelo Núcleo de inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, Giovani Moraes, falou sobre a estrutura da organização, além de citar valores milionários movimentados no período da investigação.

"A investigação, que teve início em abril de 2024, identificou a existência de uma organização estruturada de caráter transnacional, formada por donos de plataforma, geralmente chineses, gerentes de plataformas, agentes de plataformas e influenciadores digitais com ramificações em todo o país, os quais movimentaram em 2 anos, aproximadamente R$ 300 milhões", disse.

Operação, no total, cumpre 13 mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de busca veicular e 15 mandados de bloqueio de bens e valores.

Conforme informações do repórter Petrick Lacerda, da rádio O POVO CBN Cariri, entre os presos na operação, quatro influenciadores foram identificadas. Entre eles estariam Brenna Brito, com 98,6 mil seguidores, e Felipe Galviz, com 20,4 mil.

Além deles, também foram identificados Joyce Borges, com 42,6 mil seguidores, e Ellen Márcia, com 75,3 mil seguidores. Elas haviam divulgado links para as plataformas de jogos ilegais horas antes da prisão.

A operação também é executada em São Paulo, Mato Grosso e Pará. Conforme informações, também há bloqueios de contas bancárias dos suspeitos.

Outros influenciadores já haviam sido presos em Juazeiro

No dia 20 de março, outros seis mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos em Juazeiro também contra influenciadores envolvidos com jogo do tigrinho.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os alvos teriam sido cooptados por chineses para divulgação de suas plataformas.

Os três influenciadores detidos foram identificados como Milena Peixoto, com 207 mil seguidores; Victória Oliveira, com 153 mil seguidores, e Janisson Moura; com 21,1 mil seguidores.

