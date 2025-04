Mulher conhecida como "rainha do tráfico" ou "dama do crime" é presa em Pindoretama

Foto: Divulgação / SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. Mulher foi conduzida à autoridade policial após captura

Uma mulher de 21 anos foi presa nesta quinta-feira, 3, no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A suspeita, conhecida como “rainha do tráfico” ou “dama do crime”, é apontada como uma das principais lideranças de uma organização criminosa no Estado.

A captura aconteceu em ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) e Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A suspeita tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, com base no artigo 2 da Lei nº 12.850/2013, que trata sobre a prática de integrar organização criminosa.

Conforme a Ficco, a prisão preventiva é resultado das investigações conduzidas pelas Forças de Segurança, que identificaram sua atuação e localização em área rural, buscando dificultar o cumprimento da ordem judicial.

A mulher foi localizada na zona rural do município e conduzida à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Crime

A mulher estava foragida da Justiça