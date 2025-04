Oferta de remédios será 100% normalizada até fim de abril, diz Evandro

Foto: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução SECRETÁRIA Socorro Martins afirma que o essencial está sendo priorizado

O prefeito Evandro Leitão (PT) informou que o abastecimento de medicamentos em unidades de saúde de Fortaleza deve ser normalizado ainda neste mês de abril. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 4, durante a entrega de um posto de saúde no bairro Demócrito Rocha.

Atualmente, de acordo com Evandro, 84% dos 137 remédios que devem ser distribuídos à população nos postos de saúde já foram repostos. “Faltam apenas 20 medicamentos para completarmos a lista, e a previsão é de regularizar tudo até o final de abril”, disse.

LEIA MAIS | Saúde em Fortaleza: Evandro diz que Roberto Cláudio e Sarto deveriam ter "vergonha na cara"



A secretária municipal da Saúde, Socorro Martins, reforçou que os medicamentos considerados mais essenciais já estão praticamente regularizados: “Remédios para diabéticos e hipertensos, por exemplo, já estão com fornecimento quase 100% normalizado. Faltam apenas dois, que devem chegar ainda hoje, 4, ou, no mais tardar, na próxima segunda-feira, 7. Estamos priorizando o que é essencial".

O prefeito Evandro também destacou que a atual gestão encontrou a Prefeitura em uma situação financeira crítica, com mais de R$ 1 bilhão em dívidas com fornecedores e outro R$ 1 bilhão em empréstimos a serem pagos apenas em 2025.

Desde o final de 2024, sindicatos e profissionais da saúde de Fortaleza também denunciam atrasos salariais. Evandro atribuiu os problemas à gestão anterior:

“Seria muita incompetência da minha parte ter causado tudo isso em apenas 90 dias. Herdamos uma situação caótica. Alguns débitos sequer estavam registrados, e seguimos descobrindo novas cobranças de fornecedores.”

Além do Samu, diversas entidades, institutos e organizações sociais que atuam na área da saúde enfrentam atrasos nos repasses, segundo o prefeito. “Praticamente todas estão com pagamentos pendentes. Muito poucas estão com os repasses em dia”, concluiu.

“Estamos lidando com isso como uma verdadeira força-tarefa. Eu não gosto de usar a expressão “operação de guerra”, mas é algo nesse sentido”, afirmou.

Sobre a questão salarial, a Secretaria afirma que "reconhece as demandas citadas e já abriu diálogo com os representantes da categoria, por meio de reuniões recentes com os sindicatos, buscando construir conjuntamente soluções para esses profissionais".

A gestão acrescenta que "as reivindicações são históricas e, a atual administração está comprometida em manter o diálogo aberto e buscar avanços nesse tema".

A SMS informa que 18 medicamentos devem ter sua distribuição normalizada nos postos de saúde, 15 ainda no mês de abril.

Desses, 12 pertencem à Farmácia Básica: omeprazol, levotiroxina, sulfametoxazol + trimetoprima, glibenclamida, permetrina, levodopa + benserazida, lidocaína, timolol, isossorbida, carbonato de cálcio + vitamina D.

Outros sete são destinados ao atendimento em Saúde Mental: alprazolam, ácido valproico, prometazina, haloperidol, venlafaxina, risperidona e paroxetina. E, um item é do Componente Especializado (propiltiouracil).



Posto de Saúde é entregue no Demócrito Rocha

As afirmações foram feitas durante o evento de entrega nesta sexta-feira, 4, do Posto de Saúde Abel Pinto, localizado no bairro Demócrito Rocha. Fechado desde o ano passado para reforma, os pacientes estavam sendo atendidos no Posto de Saúde Oliveira Pombo, no bairro Couto Fernandes.

Posto de Saúde Abel Pinto foi reinaugurado após reforma Crédito: Prefeitura de Fortaleza/Reprodução

Pureza Penha da Silva, 67, sempre morou no bairro e conta sobre a dificuldade de se deslocar para o bairro vizinho para receber atendimento médico. “Para se deslocar era ruim, porque ele é um pouco distante daqui”.

Hipertensa, a moradora também relata a frustração com a falta de medicamentos nos últimos meses na unidade.

“Estava faltando Losartana, Dendroxazida, Enlodepina, Atenolol. Agora, com o novo posto, esperamos que a situação melhore e o atendimento seja mais eficiente do que antes”, diz. O Posto de Saúde Abel Pinto volta a atender a população das 7h às 19h.

O prefeito destacou outros investimentos. “Após reforma, o Instituto Doutor José Frota (IJF) deve ser entregue até 31 de julho, com 30 leitos de UTI a mais para a população”, disse

LEIA MAIS | Obras paralisadas do IJF foram retomadas nesta semana



Outro foco é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. Segundo Evandro, o hospital foi fechado há cerca de três semanas para reforma e a obra já está em andamento.

“Vamos entregá-la até outubro. Vamos ampliar os leitos, de cerca de 80 para mais de 120,e atender toda a região: Conjunto Ceará, Granja Lisboa, Granja Portugal e bairros vizinhos.”

Saúde em Fortaleza: profissionais de saúde bucal cobram melhores condições de trabalho

Durante o evento, Evandro também ouviu profissionais da saúde presentes: “O que é que está faltando aqui? O que é que está ruim? Quero saber o que está faltando”, perguntou.

Em resposta, os profissionais de saúde bucal da unidade relataram a carência de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal (ASBs e TSBs), além do baixo piso salarial.

“De fato, enfrentamos salários muito baixos. Atualmente, o vencimento base desses profissionais está abaixo do salário mínimo nacional”, afirmou Adriana Moura, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Ceará (SindSaúde).

Ela também aponta a sobrecarga de trabalho nas unidades. “O atendimento em saúde bucal é feito em equipe, a quatro mãos, mas, na prática, um ou dois ASBs ou TSBs precisam se dividir entre vários dentistas, o que compromete a biossegurança e eleva o risco de contaminação cruzada.”

A SMS afirmou "que a atual gestão avalia a necessidade de reforçar as equipes de saúde bucal, com o objetivo de recompor adequadamente os quadros e garantir a continuidade e qualidade da assistência à população, e está analisando a melhor forma de viabilizar essa recomposição".

Atrasos

Diversas entidades, institutos e organizações sociais que atuam na área da saúde enfrentam demora de repasses

Posto de Saúde é entregue no Demócrito Rocha

Fechado desde o ano passado para reforma, o Posto de Saúde Abel Pinto, no bairro Demócrito Rocha, foi entregue ontem, 4. Os pacientes estavam sendo atendidos no Posto de Saúde Oliveira Pombo, no bairro Couto Fernandes.

Pureza Penha da Silva, 67, sempre morou no Demócrito Rocha e conta sobre a dificuldade de se deslocar para o bairro vizinho para receber atendimento médico: "Para se deslocar era ruim, porque ele é um pouco distante daqui".

Hipertensa, a moradora também relata a frustração com a falta de medicamentos nos últimos meses na unidade: "Estava faltando losartana, dendroxazida, enlodepina, atenolol. Agora, com o novo posto, esperamos que a situação melhore e o atendimento seja mais eficiente do que antes". O Posto de Saúde Abel Pinto volta a atender a população das 7h às 19h.

O prefeito destacou outros investimentos. "Após reforma, o Instituto Doutor José Frota (IJF) deve ser entregue até 31 de julho, com 30 leitos de UTI a mais para a população", disse

Outro foco é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. Segundo Evandro, o hospital foi fechado há cerca de três semanas para reforma e a obra já está em andamento.

"Vamos entregá-lo até outubro. Vamos ampliar os leitos, de cerca de 80 para mais de 120,e atender toda a região: Conjunto Ceará, Granja Lisboa, Granja Portugal e bairros vizinhos."

Durante o evento, Evandro também ouviu profissionais da saúde presentes: "O que é que está faltando aqui? O que é que está ruim? Quero saber o que está faltando", perguntou.

Em resposta, os profissionais de saúde bucal da unidade relataram a carência de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal (ASBs e TSBs), além do baixo piso salarial.

"De fato, enfrentamos salários muito baixos. Atualmente, o vencimento base desses profissionais está abaixo do salário mínimo nacional", afirmou Adriana Moura, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Ceará (SindSaúde).

Ela também aponta a sobrecarga de trabalho nas unidades: "O atendimento em saúde bucal é feito em equipe, a quatro mãos, mas, na prática, um ou dois ASBs ou TSBs precisam se dividir entre vários dentistas, o que compromete a biossegurança e eleva o risco de contaminação cruzada."

A SMS afirmou "que a atual gestão avalia a necessidade de reforçar as equipes de saúde bucal, com o objetivo de recompor adequadamente os quadros e garantir a continuidade e qualidade da assistência à população, e está analisando a melhor forma de viabilizar essa recomposição".