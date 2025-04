Primeiro trimestre de 2025 no CE tem o menor número de homicídios desde 2019

Foto: AURÉLIO ALVES Cerimônia de entrega de motos e viaturas para a Policia Militar na Praça da Lagoa. Imagem meramente ilustrativa

Nos três primeiros meses deste ano, 729 pessoas foram assassinadas no Ceará, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 7, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É um número 11% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando haviam ocorrido 819 Crimes Violentos Letais e Intencionais, os CVLIs — a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A SSPDS ainda destacou que os três primeiros meses de 2025 tiveram o menor número de homicídios desde 2019 — naquele ano, ocorreram 545 CVLIs no primeiro trimestre. Além disso, em março passado, 254 assassinatos foram computados, o que representa uma redução de 8,63% em relação ao mesmo mês de 2024.

Em press release, a SSPDS destacou que as diminuições se deram em todas as quatro regiões nas quais a pasta divide o Estado. Em Fortaleza, a queda no primeiro trimestre foi de 7,2%. Enquanto neste ano, 207 ocorreram, no ano passado, haviam sido 223.



Nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os números de CVLIs saíram de 231 no primeiro trimestre do ano passado para 185 neste ano.

No Interior Norte, a redução foi de 3,5% — 201 casos em 2024 e 194 em 2025. Já no Interior Sul, de 143 CVLIs em 2024, o número neste ano foi de — decréscimo de 12,8%.



Em sua fala no press release, o secretário Roberto Sá afirmou que os resultados foram obtidos graças ao empenho dos profissionais das forças de segurança. Ele também elogiou os investimentos feitos pelo Governo do Estado através do programa Ceará contra o crime.



Conforme Sá, a iniciativa tem permitido a "reestruturação" das Forças de Segurança. “Seguiremos atuando e trabalhando para reduzir cada vez mais esses indicadores e buscando trazer mais tranquilidade para a população”, afirmou o secretário.

Homicídios no primeiro trimestre nos últimos anos

2019

545 assassinatos

2020

1163 assassinatos

2021

805 assassinatos

2022

754 assassinatos

2023

730 assassinatos

2024

819 assassinatos

2025

729 assassinatos



Fonte: SSPDS

Interior

