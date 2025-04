CDL cobra melhorias na segurança pública do Centro de Fortaleza à noite

Foto: FERNANDA BARROS Em 2024, O POVO já havia registrado a precariedade da iluminação pública no Centro de Fortaleza durante a noite

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza divulgou uma nota nesta segunda-feira, 7 — assinada pelo presidente da entidade, Assis Cavalcante —, propondo melhorias para a segurança do Centro da Capital. O posicionamento ocorreu no mesmo dia em que O POVO mostrou que comerciantes e prestadores de serviço do bairro são extorquidos por uma facção criminosa.

A entidade afirmou que, durante o dia, há um reforço no policiamento do bairro, mas, à noite, com a diminuição do efetivo, "a precariedade nas condições das ruas tornam o Centro um local vulnerável à criminalidade".

A CDL cita que, nos últimos 30 dias, durante o período noturno, lojistas denunciaram furtos de objetos como fios de internet, de energia elétrica, além de cobre de aparelhos de ar-condicionado.

Entre as medidas propostas pela CDL está a ampliação da instalação de câmeras de segurança vinculadas ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) nas áreas mais sensíveis com maior incidência de crimes. Também foi sugerida a melhoria na iluminação pública no Centro.

A entidade também cobrou políticas públicas voltadas para os moradores em situação de rua. "A proposta inclui o mapeamento da situação desses indivíduos, com a criação de um cadastro que possibilite o encaminhamento para abrigos, onde possam ter acesso à moradia digna e a cursos de capacitação profissional", afirma a nota.

"Por fim, para requalificar a região, a Prefeitura deve criar mecanismos que incentivem o povoamento do Centro. A ideia é atrair mais moradores locais, o que traria vida noturna e maior circulação de pessoas na área. Esse movimento também estimula a instalação de empresas e lojas no período noturno, contribuindo, assim, para um novo momento da região central da Cidade".

Posicionamento da Prefeitura de Fortaleza



Na nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Fortaleza enumerou ações que estão sendo realizadas para revigorar o Centro. Entre elas, está a presença da Guarda Municipal na região e a revitalização de espaços do Centro, como as reformas da Praça do Ferreira e da Praça da Liberdade (Cidade da Criança), assim como o projeto de requalificação da avenida Dom Manuel, em vista de transformá-la em um polo tecnológico.

A Prefeitura também afirmou que, atualmente, está em fase de “elaboração, análise, considerando aspectos técnicos, orçamentários e de viabilidade” melhorias para o Centro “com foco na requalificação urbana e na dinamização do território também no período noturno”.

Sobre a população que vive em situação de rua, o Executivo Municipal recordou que, em janeiro, a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social iniciou a construção de um Programa Integrado para Superação da Situação de Rua.



Está sendo elaborado um diagnóstico do perfil desse público visando planejar as ações a serem implantadas, disse a Prefeitura. Citando a existência no Centro de equipamentos como Pousadas Sociais, espaços de Higiene Cidadã, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, Centro de Convivência, Refeitório Social e equipamento Consultórios na Rua, a Prefeitura afirmou que oferece atendimento socioassistencial, jurídico e psicológico, alimentação, além de cadastramento para programas de acesso à moradia e renda.

A nota ainda mencionou que, no fim de janeiro passado, o prefeito Evandro Leitão (PT) esteve reunido com com representantes da CDL, momento em que “reforçou o compromisso com a revitalização do Centro”.

“É uma marca da atual gestão também escutar a população e seus representantes sobre as questões mais relevantes antes de fazer quaisquer intervenções”, afirmou a Prefeitura. “Entende-se que sugestões vindas de quem vivencia o Centro diariamente, como os associados à Câmara dos Dirigente Lojistas (CDL), devem também ser consideradas nos projetos para tornar o bairro mais seguro”.

Posicionamento da SSPDS



A SSPDS, por sua vez, afirmou manter “diálogo constante” com a CDL, “visando ampliar o debate sobre estratégias para o fortalecimento do trabalho das Forças de Segurança em corredores comerciais no bairro Centro”.



A pasta também citou que, no bairro, atuam equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT), do motopatrulhamento, ciclopatrulhamento e policiamento a pé do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM).

Também há saturação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e a deflagração de operações como o Centro Seguro.

“O planejamento operacional inclui policiamento ostensivo com a utilização de viaturas, motocicletas, bicicletas e efetivo a pé, sendo reforçadas as principais vias de acesso ao local e pontos estratégicos do corredor comercial”, afirmou a SSPDS sobre o Centro Seguro.



“A operação também conta com o apoio de tropas especializadas, como o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), o Regimento de Polícia Montada (RPMont), o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur)”.



