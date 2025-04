Prefeitura busca autorização para implementar faixa prioritária para motos em Fortaleza

Foto: BEATRIZ BOBLITZ Motoqueiros, motos, garupeiros e trânsito

A prefeitura de Fortaleza pediu autorização à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para implementar o projeto Faixa Azul. O objetivo é criar faixas prioritárias para motocicletas em vias movimentadas da Capital, com o intuito de aumentar a segurança e diminuir acidentes.

A informação foi dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em entrevista exclusiva ao O POVO nesta quarta-feira, 9, na véspera de completar 100 dias à frente da gestão municipal.

A implementação da Faixa Azul foi uma promessa de campanha do prefeito. Para seguir com a ideia, é preciso garantir a autorização do órgão nacional, já que o dispositivo ainda não foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A partir disso, o projeto iniciaria como um teste em vias previamente escolhidas da Cidade. Estudos ainda são feitos para definir quais avenidas e ruas poderiam receber as faixas azuis.

Como a Faixa Azul funciona em outras cidades

Recife e São Paulo são outras duas capitais que realizam testes com a implementação da faixa azul. A experiência poderá ser realizada até março de 2026 em 42 vias da capital paulista e até a mesma data em quatro vias da capital de Pernambuco.

A intervenção consiste em pintar faixas de sinalização da cor azul, direcionando o tráfego de motociclistas. A faixa não é exclusiva para motos e nem obrigatória. Os motoqueiros devem seguir todas as regras de trânsito da via, mesmo utilizando a faixa prioritária.

Os órgãos municipais de trânsito das cidades incluídas nos testes devem enviar relatórios periódicos contendo a quantidade de acidentes envolvendo motos, avaliação da causa dos sinistros, volume de tráfego e velocidade operacional das vias com faixa azul, além de pesquisas de opinião com usuários.

Em São Paulo, o projeto já dura três anos. A prefeitura divulgou dados que demonstram a redução de 22% dos acidentes envolvendo motocicletas nas vias participantes do estudo em 2024.



Teste

Em São Paulo, o projeto dura três anos. A prefeitura divulgou dados que demonstram a redução de 22% dos acidentes envolvendo motocicletas nas vias participantes do estudo em 2024