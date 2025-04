Pelo menos 104 escolas de Fortaleza tiveram danos na quadra chuvosa

Foto: Imagem de apoio ilustrativo. Lorena Louise/Especial para O POVO, em 30/1/25 REPAROS ocorrerão em cerca de 20% das escolas públicas municipais

O titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Idilvan Alencar, afirmou ao O POVO nesta quinta-feira, 10, que pelo menos 104 escolas de Fortaleza sofreram danos devido à quadra chuvosa. Um recurso de R$ 700 mil foi liberado para os reparos.

O secretário afirmou que não é possível tratar uma “grande requalificação”, mas que o dinheiro já foi depositado na conta das escolas, para garantir o reparo de pequenas ações.

“Eu já tive 11 reuniões com os diretores das escolas que eles relatam [os problemas], a gente anota e alguns já resolvem de imediato”, afirma.

Idilvan enumera três níveis de resolução em relação aos danos: “O dinheiro [depositado] na conta da escola, quando o valor é entre R$ 40 e R$ 50 mil; um contrato de manutenção, que já tem a empresa licitada, é autorizado e começa [a obra] no outro dia; e a licitação, que é mais demorada”.

O secretário afirma que, semanalmente vai a duas ou três instituições de ensino e verifica o que precisa resolver de imediato.

Segundo ele, cerca de 104 escolas da rede municipal de ensino sofreram danos críticos causados pela quadra chuvosa. O número representa um total de 20% de escolas da rede pública.

“Esse mês agora tá bem mais tranquilo. Até o Carnaval foi complicado. É uma rede antiga e precária. Eu me assustei com o que eu vi aqui em Fortaleza. Fui secretário por 10 anos no Estado e não tinha uma situação dessa”, relata.

Secretário nega redução na merenda escolar

Também questionado sobre a redução nas merendas escolares, Idilvan afirma que as informações passadas são “uma mentira deslavada”, o que ocorreu foi apenas um atraso logístico.

“A gente tá aí tendo um cuidado redobrado em relação a isso, né? Mas assim, eu afirmo desde o começo que soltar uma mentira deslavada, e dizer que houve uma reunião para reduzir 20% de proteína, é uma mentira sem tamanho”, declarou o secretário.

Em março passado, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), alegou que a atual gestão de Evandro Leitão (PT) estaria diminuindo a merenda escolar.

"Isso é muito grave! Muitas das crianças dependem dessa alimentação nas escolas, e o prefeito vai e corta a carne, corta o ovo da comida das nossas crianças? Essa é a Fortaleza 4 vezes mais forte? Deixando nossas crianças passarem fome na escola?", disse o ex-prefeito em uma publicação nas redes sociais.

O secretário Idilvan afirma que irá conversar com Evandro para aumentar o investimento na alimentação nas escolas: “Tem um dia que são duas frutas, eu não acho que fruta seja uma coisa que vence a insegurança alimentar dessas crianças mais carentes”.

"A gente está fazendo estudos para melhorar e dar uma comida de mais sustância e que tenha mais calorias. A fruta continua, mas como sobremesa".

Educação inclusiva nas escolas

Sobre a educação inclusiva na rede de ensino, Idilvan destacou que foram investidos R$ 4 milhões desde a criação do Comitê de Monitoramento e Avaliação da Educação Especial Inclusiva.

O intuito do comitê é de fortalecer a inclusão de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação na rede municipal de ensino.

"Eu fui ver escola por escola a quantidade de alunos da educação inclusiva. Toda unidade que tinha acima de 100 [alunos] e deu cerca de 40 escolas, nós contratamos um segundo professor no Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é aquela sala de atendimento", explica.

Ele também comenta da criação do edital “Assistente de Inclusão” e do aumento de professores: “Este ano saímos de 1.178 para 1.770 [assistentes]. É um investimento de mais de R$ 20 milhões”.

Os assistentes também passam por uma formação para sala de aula, que deve ser iniciada ainda neste semestre.

(Colaborou Alexia Vieira)