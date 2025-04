Posto de Saúde Viviane Benevides é entregue, no Manoel Sátiro

Foto: Beatriz Boblitz / Prefeitura INVESTIMENTO foi de R$ 845mi

A Prefeitura de Fortaleza realizou nessa quinta-feira, 10, o Posto de Saúde Viviane Benevides, localizado no bairro Manoel Sátiro, em Fortaleza. Conforme a Prefeitura, a unidade estava fechada para reforma e com as obras paralisadas desde novembro do ano passado. O investimento para as obras foi de R$ 845 milhões.

A reabertura do posto no Manoel Sátiro beneficia cerca de 12 mil moradores. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na rua João Areas, 1296.

Os usuários terão acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, exames laboratoriais, prevenção ginecológica e de mama, vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites, gravidez, covid-19), aferição de pressão arterial e glicemia, pequenos curativos, entre outros serviços essenciais.

Presente no evento de inauguração estava Sérgio Benevides, irmão da enfermeira homenageada que dá nome ao novo posto de saúde. Ele explica que Viviane nasceu em 26 de janeiro de 1959 e sempre teve uma grande paixão pela Enfermagem, profissão que exerceu com dedicação, passando por diversos postos de saúde de Fortaleza.

Em 1993, após cobrir um plantão para uma colega, Viviane atendeu a um paciente grave e decidiu acompanhá-lo na ambulância até o hospital. Durante o trajeto, a ambulância foi atingida por um ônibus, resultando na morte imediata do paciente e, infelizmente, de Viviane, que ainda passou 15 dias hospitalizada antes de falecer.

“Nos postos, ela era carinhosamente conhecida como o 'anjo da vida'. A Viviane foi uma bênção para nossa família. Foi o sol das nossas vidas. E hoje, é uma estrela que olha por nós”, contou Sérgio, emocionado.