Palco para festa de Aniversário de Fortaleza está sendo montado na Praça da Lagoa da Parangaba

Foto: FÁBIO LIMA A iluminação e a decoração do local ficaram para hoje

Conhecida por abrigar o maior espelho d’água de Fortaleza, a Praça da Lagoa da Parangaba será palco para as comemorações em homenagem aos 299 anos da capital cearense. A montagem da estrutura do palco segue a todo vapor nesta sexta-feira, 11, um dia antes das apresentações no local.

Com o alicerce já instalado no centro da Praça, profissionais que trabalham na construção do palco informaram que a montagem está dentro do cronograma previsto e que, até amanhã, a iluminação e a decoração do palco devem ser finalizadas.

Com o tema “Viver a cidade é celebrar nossa história”, a programação deste sábado, 12, prevista para iniciar às 18 horas, contará com apresentações de Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro.

O plano operacional para os dois dias de festa, 12 e 13 de abril, foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza nessa quinta-feira, 10. De acordo com a secretária da Cultura (Secult), Helena Barbosa, a estimativa é que pelo menos 20 mil pessoas celebrem as atrações no polo da Parangaba.

No sábado, 12, o polo recebe ainda atividades de educação ambiental realizadas pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), entre elas a troca de mudas por recicláveis e o jogo Partiu Cuidar Fortaleza, além de uma ação de sementeira e plantio de árvores adultas.

Para as famílias que pretendem curtir junto com crianças, 29 profissionais da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e seis conselheiros tutelares serão responsáveis pela fiscalização de casos de trabalho infantil, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, além da identificação das crianças com pulseiras contendo deus nomes e contatos de responsáveis para garantir maior segurança.

Na Parangaba, o controle do trânsito será feito por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A partir das 6 horas não será permitido estacionar na ruas Gomes Brasil, entre a rua Cândido Holanda e a avenida Américo Barreira; além da avenida Américo Barreira, entre a Rua Gomes Brasil e a Rua Mozart Firmeza.

O embarque e desembarque de veículos com pessoas com deficiência nas proximidades do evento será liberado pela AMC. A população pode relatar ocorrências ao órgão pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

No setor de transporte, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçou a frota com 5 ônibus reservas para o Terminal Lagoa.

Confira as linhas disponíveis no entorno do polo da Lagoa da Parangaba:

025 – Opaia/Lagoa

034 – Corujão/Av. Paranjana I

035 – Corujão/Av. Paranjana II

036 – Corujão/Conj. Ceará/Montese/Papicu

040 – Parangaba/Lagoa

043 – Conj. Ceará/Fernandes Távora/Lagoa

069 – Lagoa/Via Expressa/Papicu

083 – Conj. Ceará/Augusto dos Anjos/Lagoa

085 – Conj. Ceará/Aldeota

172 – Ant. Bezerra/Lagoa/Parangaba

304 – Bela Vista/Lagoa

308 – Lagoa/Demócrito Rocha/Centro

318 – Av. Lineu Machado/Lagoa/SP1

322 – Conj. Ceará/Granja Portugal/Lagoa

323 – João XXIII/Lagoa

332 – Siqueira/Lagoa

348 – Av. Lineu Machado/Lagoa/SP2

350 – Lagoa/José Bastos/Centro

351 – Bonsucesso/Jóquei/Lagoa

355 – Siqueira/José Bastos/Centro

356 – Genibaú/Lagoa

385 – Conj. Ceará/Centro

421 – Lagoa/Parangaba/Montese/Centro



A Prefeitura de Fortaleza reforçou para 132 o contingente de agentes da Guarda Municipal que atuarão na segurança do evento no sábado, 12. A Secretaria Regional (SER) 4 fica responsável pelo ordenamento do Polo Parangaba. A Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) fará uma operação especial para a limpeza, antes e após o término dos dois dias do evento.

O espaço terá capacidade para 31 ambulantes, sendo quatro trailers de permissionários que já possuem autorização prévia, e as demais 27 vagas foram distribuídas por meio de sorteio, contemplando 10 barracas de comida e bebida, 12 carrinhos de bebida e cinco itinerantes para a venda de bebidas.

Como a cultura e a vivência dos territórios ajudam a evidenciar demandas da população?

Durante o anúncio da programação, a secretária da Cultura (Secult), Helena Barbosa, destacou que a escolha dos locais para sediar as atrações foi pensada visando dar continuidade à narrativa de modelo de gestão que pensa a cidade como polo criativo em seus mais diversos territórios.

A divulgação da escolha da praça da Lagoa da Parangaba como polo de um grande evento chamou atenção dos moradores que vivem na região. O aposentado João Otaviano Azevedo, 78, conta que mora no bairro desde 1967 e dificilmente vê eventos como esse sendo sediados na região.

“Eu nunca tinha visto. Vi muito show aqui logo quando começou, quando fizeram isso aqui [a praça], depois abandonaram e agora tá melhorando mais. Eu acho que vai ser bom, uma maravilha. Agora eles tão trabalhando muito, tão fazendo uma coisa, tão limpando a lagoa, tá bem melhor”.

Lagoa da Parangaba com aguapés

A limpeza da lagoa era uma demanda antiga dos moradores do entorno. No mês de março, O POVO esteve no local e constatou que o espelho d’água estava coberto por um conjunto de jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) - conhecido como aguapés.

A proliferação de aguapés é um dos indicativos de poluição. A eutrofização é um processo que ocorre quando um corpo d'água recebe grande quantidade de rejeitos com matéria orgânica rica em minerais e nutrientes.

Durante a visita desta sexta-feira, 11, O POVO verificou que os aguapés continuam se proliferando na região, às vésperas do evento. A Defesa Civil (DC) informou, em nota, que a Lagoa da Parangaba está passando por ação de limpeza, primeiramente mecânica e, posteriormente, manual. O processo começou no dia 6 de março e deve seguir pelos próximos três meses.

De acordo com a DC, a ação ocorre dentro da programação do mutirão de limpeza, iniciado no dia 6 de janeiro. Até o momento, 131 canais já foram limpos e outros 14 estão em andamento.

A operação é conduzida de forma integrada pela Defesa Civil de Fortaleza, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) e as secretarias regionais.

Além da Lagoa da Parangaba, também estão recebendo ações de limpeza a Lagoa Azul, Lagoa do Pólo Gustavo Braga, Lagoa do Porangabussu e Açude João Lopes, de acordo com a Defesa Civil.

Aproveitando o dia ensolarado para caminhar na praça, a frentista Tânia Cavalcante, 56, levanta uma outra solicitação antiga dos moradores: a segurança. Ela acredita que houve um reforço do policiamento após a divulgação do evento.

Morando há mais de 20 anos no entorno do bairro, ela conta que, apesar de frequentar pouco o local, percebe que a presença de agentes da segurança pública se tornou mais frequente. Além disso, ela confessa que gostaria de ver mais brinquedos e equipamentos para prática esportiva.

“Quando eu passo, eu sempre vejo policiais à pé e viaturas. Tem que ter mais brinquedos para as crianças. A segurança tem que ser aumentada. Tem que ter mais aquelas áreas de esportes para as senhoras. Por exemplo, eu tô fazendo caminhada e venho da onde eu moro até a Parangaba para dar o tempo da caminhada. Quer dizer, aqui se tivesse parquinho e aquelas coisas que a gente faz exercício seria bem melhor”, pontua.