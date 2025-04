Muitos terrenos são dos mesmos donos

Com quase 15 dias desde o início da operação, a Agência já identificou um padrão: muitos terrenos abandonados pertencem aos mesmos proprietários. Um dos bairros que mais chamou a atenção foi o Cambeba.

"Dos 161 terrenos com características de abandonados no Cambeba, 128 são de um único proprietário", diz a gerente de Geoinformação da Agefis, Caroline Benevides. "No bairro Edson Queiroz também percebemos uma proporção parecida. Já no Guararapes foi um pouco mais diversificado, mas mesmo assim ainda se percebe esse padrão de concentração".

O estado de conservação dos terrenos varia a cada bairro. "Em alguns locais, o maior problema é a falta de cercamento e calçadas. Em outros, há mais pontos de descarte de lixo. Mas, no geral, a maioria dos casos envolve falta de fechamento adequado e ausência de calçada implantada", conclui.

Deixar um terreno em situação de abandono é considerada uma infração grave e pode resultar em multa de R$ 90 a R$ 14,4 mil, além da ordem de reparação do local. O valor é determinado pela gravidade da infração e capacidade econômica do autuado.

As penalidades podem ser empregadas mesmo que o proprietário alegue falta de condições financeiras para realizar as melhorias. "Se ele não tiver condições de manter o imóvel, a recomendação é repassá-lo, vendê-lo. Manter o terreno em estado de abandono não é justificável, pois implica em riscos à população", diz Caroline Benevides.

Caso a limpeza de um terreno não seja feita, o município também pode executar o serviço e repassar os custos ao proprietário.