Procissão de Ramos marca o início da Semana Santa em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES BÊNÇÃO dos Ramos, com procissão saindo da Igreja Cristo Rei

Marcando o início da Semana Santa, o Domingo de Ramos, 13, foi celebrado pelos fiéis católicos em Fortaleza com uma procissão. Dezenas de pessoas caminharam juntas da Igreja Cristo Rei, na Aldeota, até a Catedral, no Centro.

Antes de sair em caminhada, os devotos se reuniram para benzer os ramos que carregaram durante o percurso.

A bênção foi dada pelo arcebispo dom Gregório Paixão, ainda na paróquia Cristo Rei. Como de costume, a partir do quinto domingo da Quaresma — os 40 dias que antecedem a Páscoa — as imagens de santos da igreja estavam cobertas de mantos roxos, para representar o luto e o clima de reflexão do período.

A tradição cristã de ontem remonta o festejo dos fiéis quando Jesus entrou em Jerusalém, sendo reconhecido como messias e recebido com ramos e mantos. Até hoje, os ramos são considerados símbolos da fé católica. Depois da missa, eles são geralmente expostos em locais visíveis das residências.

Para a enfermeira Halissa Patrício, 28, a procissão é uma forma de se preparar melhor para a Semana Santa. “É para viver bem esses mistérios de morte, cruz e ressurreição”, diz. A Quaresma está sendo uma experiência de “sofrimento com sentido”, segundo a devota.

“A procissão significa honrar Jesus, penitenciar, essa caminhada todinha nesse sol, significa testemunho de fé”, diz Luziana Abreu, 47, que cruzou o trajeto de 1,3 quilômetros (km) com um grupo de amigas.

Os fiéis partiram por volta das 8h20 pela rua Nogueira Acioli, dobraram na rua Costa Barros e depois na rua São José. Por fim, chegaram à Catedral Metropolitana de Fortaleza às 9 horas para a missa. O trajeto foi acompanhado por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.04.2025: Bênção dos Ramos, com procissão saindo da Igreja Cristo Rei, Aldeota, e até a Catedral. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.04.2025: Bênção dos Ramos, com procissão saindo da Igreja Cristo Rei, Aldeota, e até a Catedral. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.04.2025: Bênção dos Ramos, com procissão saindo da Igreja Cristo Rei, Aldeota, e até a Catedral. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.04.2025: Bênção dos Ramos, com procissão saindo da Igreja Cristo Rei, Aldeota, e até a Catedral. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.04.2025: Bênção dos Ramos, com procissão saindo da Igreja Cristo Rei, Aldeota, e até a Catedral. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

A pedagoga Noemie Piron, 29, natural da França e moradora de Fortaleza há um mês, participou pela primeira vez de uma procissão na Capital. Ela conta que estar junto de outros fiéis é essencial para a celebração da Semana Santa.

“Sinto que a Semana Santa não é para viver sozinho, mas sim como família, para entrar nesse caminho da morte e da ressurreição”, diz.

Os ritos da Semana Santa continuam nos próximos dias. Na quinta-feira, 17, a igreja celebra a Missa dos Santos Óleos e a Santa Ceia. Já na sexta-feira, 18, os eventos giram em torno da morte de Jesus, com procissões e encenações da Via Sacra.

No sábado, 19, após o pôr do sol, ocorre a Vigília Pascal. Conforme a fé católica, o rito marca a passagem de Cristo da morte para a ressurreição. O Domingo de Páscoa é o ápice da semana, quando é celebrada a ressurreição de Jesus.

De quinta-feira, 17, até domingo, 20, o arcebispo dom Gregório Paixão celebrará missas às 19 horas na Catedral.

Programação de Missas da Semana Santa em Fortaleza

Veja abaixo a programação em alguns dos principais templos da Capital.

1. Catedral Metropolitana de Fortaleza, Centro

Domingo de Ramos (13/4):

8 horas: Bênção dos Ramos na Igreja Cristo Rei, Aldeota, e procissão até a Catedral

11, 17 e 19 horas: missas

Quinta-feira Santa (17/4):

8 horas: Missa dos Santos Óleos

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

9 horas: Oração das Laudes

15 horas: Celebração da Paixão e Morte do Senhor, seguida da Procissão do Senhor Morto

Sábado Santo (19/4):

9 horas: Oração das Laudes

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

9, 11, 17, e 19 horas: Missa presidida por Dom Gregório Paixão, OSB

2. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima

Domingo de Ramos (13/4):

5, 6, 7 e 9 horas, 10h30min, 12 horas, 14 horas, 15h30min, 17 horas, 18h30min e 20 horas: missa

Quinta-feira Santa (17/4):

16 horas: Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés)

17h30min: Adoração e transladação do Santíssimo Sacramento para a Capela Mãe Rainha

Sexta-feira Santa (18/4):

7 horas: Via-Sacra

15 horas: Celebração da Paixão

Sábado Santo (19/4):

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

7 horas, 9 horas, 12 horas, 17 horas e 19 horas: missa

3. Paróquia Cristo Rei, Aldeota

Domingo de Ramos (13/4):

6h30min, 9 horas, 11 horas, 17 horas e 19 horas: missa

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés)

Sexta-feira Santa (18/4):

13h30min: Via-Sacra (dentro da igreja)

15 horas: Celebração da Paixão do Senhor (Beijo da Cruz)

Sábado Santo (19/4):

9 horas: Ofício das Dores de Maria

18 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

6h30min, 9 horas, 11 horas, 17 horas e 19 horas: missa

4. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana

Domingo de Ramos (13/4):

6h30min e 18h30min: missa

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Missa da Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

6 horas: Via Sacra

15 horas: Paixão do Senhor

Sábado Santo (19/4):

8 horas: Liturgia das Horas

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

7, 17 e 19 horas: missa

5. Paróquia São Pedro, Barra do Ceará

Domingo de Ramos (13/4):

8 horas: Bênção dos Ramos na Comunidade Santiago com Procissão para a Matriz

19 horas: Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Quinta-feira Santa (17/4):

20 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

7h30min: Via Sacra saindo da Matriz para a Capela São Sebastião

16h30min: Celebração da Paixão e Morte de Jesus

Sábado Santo (19/4):

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

7, 17 e 19 horas: missa

6. Paróquia Santa Paula Frassinetti, Granja Lisboa

Domingo de Ramos (13/4):

18h30min: Bênção dos Ramos e procissão partindo da Capela São Francisco

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

7 horas: Via Sacra

15 horas: Celebração da Paixão e Morte

Sábado Santo (19/4):

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

7 e 19 horas: missa

7. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mondubim

Domingo de Ramos (13/4):

7 e 19 horas: missa

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

15 horas: Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo (19/4):

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

7 e 19 horas: Páscoa do Senhor

8. Paróquia São José, Passaré

Domingo de Ramos (13/4):

16h15min: Procissão, Início da celebração e bênção dos Ramos na comunidade Santo Antônio até a Igreja Matriz

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Missa da Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

15 horas: Paixão do Senhor

Sábado Santo (19/4):

18 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

17 horas: missa

9. Paróquia Santíssima Trindade, Conj. Prefeito José Walter

Domingo de Ramos (13/4):

7, 9, 16 e 18 horas: Bênção dos Ramos com Missa na Matriz

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

15 horas: Celebração da Paixão e Morte de Jesus

Sábado Santo (19/4):

18h30min: Vigília Pascal

10. Paróquia São Francisco de Assis, Quintino Cunha

Domingo de Ramos (13/4):

6h30min, 8 e 18 horas: missa

17h45min: Bênção dos Ramos e procissão saindo do Centro Comunitário

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

15 horas: Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo (19/4):

18 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

6h30min, 8 e 18 horas: Páscoa do Senhor

11. Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pinzón

Domingo de Ramos (13/4):

19 horas: missa

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

9 horas: Via Sacra

19 horas: Celebração da Paixão e Morte de Jesus

Sábado Santo (19/4):

19 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

19 horas: missa

12. Paróquia São José, Vila Pery

Domingo de Ramos (13/4):

6h30min: Bênção dos Ramos na Praça do Posto e procissão para a Matriz

17 e 19 horas: Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Quinta-feira Santa (17/4):

19 horas: Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa (18/4):

8 horas: Procissão do Encontro saindo da Praça do Posto para a Matriz

15 horas: Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo (19/4):

18 horas: Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20/4):

6h30min: Procissão da Alvorada saindo da Praça do Posto para a Matriz

17 e 19 horas: missa