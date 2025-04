Ceará inicia vacinação em 274 escolas públicas

Foto: Kiko Silva Campanha de vacinação nas escolas do Ceará

A mobilização das escolas públicas para o programa Saúde na Escola 2025, iniciativa conjunta dos ministérios da Educação e da Saúde começou nessa segunda-feira, 14. A campanha vai até o dia 25 de abril e tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal nas escolas de todo País.

Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), junto aos programas Saúde na Escola (PSE) e Gente Adolescente, a iniciativa atuará em 274 escolas no Estado, 219 da Rede Municipal e 55 da Estadual. Alunos e professores serão impactados com a campanha.

Serão ofertadas vacinas contra febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana, meningite e HPV, bem como todas as disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, nessa segunda-feira, 14, a pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, Isabella Ballalai, destacou a importância da vacinação para a população.

"O que mata é a doença, nunca a vacina. Nenhuma vacina é contra a doença leve. Elas são todas, desde a catapora, contra doenças potencialmente graves que levam à internação e levam à morte [...] Vacina tem o objetivo de evitar hospitalizações, mortes e sequelas pela doença", disse.

Vanessa Soldatelli, coordenadora de Imunização de Fortaleza, comentou sobre o papel dos pais e responsáveis junto ao programa de vacinação. “A vacinação nas escolas é uma estratégia fundamental para facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. Por isso, é essencial que pais e responsáveis autorizem a aplicação, garantindo que seus filhos estejam protegidos contra doenças imunopreveníveis”, ressaltou.

Campanha conjunta do Ministério da Saúde e Educação

Na sexta-feira, 11, os ministros Alexandre Padilha, responsável pela saúde, e Camilo Santana, titular da pasta da Educação, fizeram um pronunciamento em rede nacional.

“O Brasil está dando a volta por cima e vamos, de novo, ser campeões do mundo na vacinação. Cada mãe e cada pai brasileiro, que cresceram tendo acesso a todas as vacinas do SUS, sabem da importância da vacina e de que uma criança vacinada é sinônimo de família protegida”, destacou Alexandre Padilha.

“Nós estamos mobilizados, todo o Governo Federal, para que cada escola pública do nosso país, em cada município brasileiro, receba as vacinas que vão garantir mais saúde para os nossos estudantes. E, para isso, nós contamos com os estados e municípios, que estarão conosco nesse esforço”, afirmou Camilo Santana.

Fortaleza se adianta à campanha

Em Fortaleza, a vacinação já vêm ocorrendo desde fevereiro, de forma antecipada ao programa Saúde na Escola (PSE).

A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, informou que foram aplicadas 3.001 doses desde fevereiro, inicio da campanha. A iniciativa tem impactado professores e alunos da Rede Pública.