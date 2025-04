51 pessoas são presas por crimes contra provedores de internet no CE

Foto: Divulgação/ Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social Os envolvidos foram autuados por crimes de atividades clandestinas de telecomunicação, furto de energia e receptação

As ações de combate a crimes contra provedores de internet das Forças de Segurança do Ceará prenderam 51 pessoas no Estado. Em meio aos trabalhos, fiscalizações contra a venda ilícita de provedores em áreas em onde houve interrupções da rede de internet e algumas apreensões foram realizadas.

Chamada de “Strike”, a operação integra o programa “Ceará contra o Crime”, do Governo do Estado e já realizou três fases, que resultaram no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão em situações de flagrante, além da apreensão de aparelhos celulares e outros eletrônicos.

O trabalho investigativo é coordenado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará.

Conforme divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), até essa segunda-feira, 14, 50 pessoas já tinham sido presas, por suspeita de crimes de extorsão, atividades clandestinas de telecomunicações, furto de energia e receptação.

A 51ª pessoa foi presa e autuada em flagrante por exercício não autorizado de serviço ilegal de provedor de internet na manhã dessa terça-feira, 15.

As prisões aconteceram em bairros de Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza, Caridade e em outros municípios.

Conforme O POVO publicou no último dia 2 de Abril, ao menos 12 bairros da Capital e sete de Caucaia, na Região Metropolitana, registraram ataques de facções criminosas contra equipamentos de empresas de internet.

Além destes, os municípios de Maracanaú, São Benedito, Caridade e São Gonçalo do Amarante também registraram ataques.

Operação contra comércio ilegal de provedores foi deflagrada em paralelo

Além da operação Strike, a Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS deflagrou uma operação com o intuito de fiscalizar o comércio ilegal de provedores em áreas onde houve a interrupção do fornecimento de internet, assim como a checagem de denúncias.

Os trabalhos são realizados por equipes da Copol e Coin/SSPDS, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Polícia Federal (PF), Agência Nacional de Telecomunicações Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Enel, Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) e Ministério do Trabalho e Emprego.

Durante as fiscalizações, alguns estabelecimentos foram interditados administrativamente em razão de irregularidades.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br