Mais de 7 mil celulares são recuperados em um ano no Ceará

Foto: Ascom/SSPDS Programa "Meu Celular" recuperou 7,2 mil celulares em um ano no Ceará

O programa “Meu Celular” recuperou 7,2 mil aparelhos no Ceará desde a sua implementação em abril do ano passado. O balanço foi divulgado nessa terça-feira, 15, pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), Roberto Sá, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.



Desde o início do programa, o Ceará registrou uma redução de 4.800 roubos e 1.700 furtos de aparelhos. Os dados mostram, conforme o titular da SSPDS, uma queda de 21% nos roubos e 10,2% nos furtos em comparação a março do ano passado e abril de 2023. "A gente entende que ele está sendo extremamente exitoso", disse Sá.

LEIA TAMBÉM: Atuação de facções em outros segmentos da economia é investigada, diz Elmano

Se comparados os anos de 2023, quando o programa ainda não estava em prática, e 2024, primeiro ano de atividades, o roubos de celulares caiu cerca de 15% em todo o Estado, saindo de 22.850 para 19.362 delitos.

Nos furtos, o comparativo entre os dois anos apresenta declínio de 7,4% no Estado, com 16.234 crimes em 2023 e 15.030 em 2024. Em Fortaleza, as quedas de roubo e furto no período foram de respectivamente 13,8% e 8,3%.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, o programa teve um impacto também na conscientização na hora de adquirir aparelhos celulares. “Esse programa, além de combater os crimes de roubos e furtos de celulares e a cadeia de receptação desses aparelhos, estimula o cidadão e a cidadã a comprar melhor, a verificar se o produto tem uma rastreabilidade, se o vendedor é de confiança", destaca.

Ainda segundo delegado, é essencial o registro de boletim de ocorrência diante dos crimes, visto que as informações coletadas auxiliam a Polícia Civil na investigação e recuperação dos dispositivos, além de gerar dados para operações de combate à receptação, considerada um motor para crimes mais graves.

A plataforma funciona a partir do cadastro de informações sobre o telefone na plataforma do programa. Uma vez registrado, o proprietário pode emitir um aviso à SSPDS, que, em posse desses dados, poderá identificar o telefone em futuras apreensões e devolvê-lo ao dono.

A empresária Natália Teixeira, 35, recuperou dois aparelhos celulares roubados após um assalto em sua empresa em 2022. “Fiquei muito aliviada porque a sensação de ter algo seu de volta é impagável. Eu já tinha dado como perdido. É uma satisfação e felicidade receber o que é seu de volta”, comenta.

Vítima de assalto a mão armada em 2022, o motorista por aplicativo Francisco Nacélio do Nascimento Ferreira, 38, relata que perdeu o celular durante o desembarque de um passageiro. “Dois indivíduos chegaram na hora do desembarque e pegaram meu celular”, disse.

O motorista disse que, no primeiro momento, a suspeita era que a notificação da Polícia Civil para recuperar o aparelho era golpe. “Eu fiquei na dúvida, aí depois que eu fui verificar que era verdade. Por um tempo assim já tinha dado o celular por perdido, mas fico feliz por ter recuperado hoje”, comenta Nacélio.

Novo lote entrega 355 celulares nesta semana

Um novo lote de 355 celulares está sendo devolvido pela Polícia Civil do Ceará. Nessa terça-feira, 15, foram 200 telefones entregues aos respectivos donos no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), bairro Aeroporto, em Fotaleza.

Outros 155 aparelhos restantes serão entregues a partir de quarta-feira, 16, também na sede dos órgãos de segurança do Estado. As devoluções ocorrem mediante aviso prévio feito pela SSPDS aos proprietários por meio de mensagem telefônica.

Segundo a pasta da Segurança, mais de 37.800 aparelhos já foram inseridos por seus usuários na plataforma do Meu Celular. O cadastro pode ser realizado através do site do programa.

A última leva de entregas havia ocorrido no mês de fevereiro, quando mais de 100 celulares foram devolvidos paulatinamente em lotes de 200 aparelhos ao longo do mês.

Como se cadastrar no “Meu Celular”:

Para realizar o cadastro, o usuário deve criar um perfil no site meucelular.sspds.ce.gov.br, fornecendo dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e, caso ainda possua, a nota fiscal do aparelho adquirido ou já utilizado.

Em situações de roubo, furto ou extravio, o usuário deve acessar a plataforma e registrar a ocorrência, clicando em um alerta que ativa a restrição do aparelho. O alerta é inicialmente pré-ativado por 72 horas, indicado pela cor laranja.

Para que o alerta seja efetivado, o usuário precisa formalizar um Boletim de Ocorrência (BO), incluindo o IMEI do dispositivo. Após a formalização, o alerta muda para a cor vermelha e permanece assim até a recuperação do aparelho. (Colaborou Kleber Carvalho)

Atualizada às 13h23min