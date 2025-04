Ceará tem 1° quinzena de abril com menor índice de chuvas dos últimos 4 anos

Foto: Samuel Setubal ABRIL registrou redução na intensidade das chuvas

Após encerrar o primeiro trimestre do ano com chuvas acima da média histórica, a primeira metade de abril tem sido de poucas precipitações no Ceará. Dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), indicam que o Estado acumulou 65 milímetros médios (mm) de águas pluviais durante a quinzena, menor índice para o período nos últimos quatro anos.

O resultado interrompeu uma crescente de chuvas que vinha sendo registrada ao longo dos anos no começo do mês quatro. Em 2022, os 15 dias iniciais somaram 85 mm, número que subiu para 97,6 mm em 2023, e 138,5 mm em 2024.

A última vez que a soma de chuvas da primeira metade de abril ficou abaixo dos 65 milímetros foi em 2021. À época, o acumulado do começo do mês foi de 55,8 milímetros médios.

De acordo com o prognóstico mais recente publicado pelo órgão de meteorologia, a expectativa para os meses de abril, maio e junho é de 50% de chuvas dentro da média histórica, 25% para baixo e 25% para cima. Até o momento, as regiões com maior acumulado de chuvas são o Litoral de Fortaleza e o Cariri. Ambas possuem mais de 100 milímetros de chuvas.

Entenda o que causou a redução das chuvas no Ceará

A diminuição na intensidade das chuvas no Ceará durante os últimos dias ocorreu devido ao comportamento da Oscilação Madden Julian (OMJ), fenômeno que influencia padrões de circulação atmosférica em grande escala. Recentemente, o posicionamento da OMJ esteve menos propício à formação de nuvens de chuva e em menor amplitude, o que reduziu seu impacto sobre o Estado.

De acordo com a Funceme, esse comportamento da OMJ somado a alterações na temperatura dos oceanos que circundam a América do Sul explicam a redução nas chuvas. Entre essas mudanças está um aquecimento nas águas do Atlântico Norte, que pode ter atraído a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal vetor da quadra cearense, fazendo com que ela se afastasse da costa do Nordeste brasilerio.

“No Oceano Atlântico, tanto o setor Norte quanto o Sul apresentam anomalias térmicas fracas, o que tende a manter a ZCIT próxima de sua posição climatológica. No entanto, observa-se uma tendência de aquecimento no Atlântico Norte, o que pode ter provocado um leve deslocamento da ZCIT para mais ao norte, reduzindo ainda mais a ocorrência de chuvas no Ceará”, disse a Fundação, em nota enviada ao O POVO.

Acumulado de chuvas da primeira quinzena de abril no Ceará

​

A previsão para os próximos dias é de predomínio do tempo firme, com possibilidade de chuvas isoladas na região litorânea, Ibiapaba e Centro Sul. Ainda conforme a Funceme, as precipitações em maior escala devem ocorrer apenas na última semana do mês.

Durante esta quinta-feira, 17, e sexta-feira, 18, o Ceará deve passar por uma onda de calor. As temperaturas devem ficar acima da média. A condição está associada à diminuição da nebulosidade e à maior incidência de radiação solar, o que favorece o aumento do calor durante o dia.

O cenário de redução e posterior incremento nas chuvas já havia sido pontuado no último prognóstico da Funceme, publicado em 5 de abril. Nele, a Fundação alertava para a possibilidade de irregularidade do período e locais onde as precipitações iriam ocorrer.



Semana Santa deverá ser com mais calor no Ceará

Previsão do tempo até amanhã, 18, aponta para possibilidade de predomínio de estabilidade em todas as macrorregiões, com redução da área e do volume de chuva no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Devido à maior estabilidade atmosférica, espera-se um aumento da área com temperaturas elevadas no decorrer dos dias. A previsão é que as temperaturas fiquem acima da média até sexta-feira, com sensação térmica ainda mais elevada em algumas regiões.

A condição está associada à diminuição da nebulosidade e à maior incidência de radiação solar, o que favorece o aumento do calor durante o dia.

As maiores temperaturas apresentadas ontem foram em Russas (35°C), Limoeiro do Norte (34, 8°C), Morada Nova (34, 7°C), Piquet Carneiro (34, 7°C) e Ibaretama (34, 6°C). Segundo a Funceme, a causa do aquecimento seria o céu mais claro, sem nebulosidade.

No entanto, precipitações isoladas podem ocorrer devido a efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas.

Nesta quinta-feira, a madrugada e a manhã apresentam baixa viabilidade de precipitação dispersa na faixa litorânea, enquanto à tarde e à noite não há indicação de acumulados, mas pode haver alteração nas nuvens em todas as macrorregiões.

Para esta Sexta-Feira Santa, 18, a madrugada e manhã têm reduzida viabilidade de precipitações esparsas na faixa litorânea, e os períodos vespertino e noturno estão marcados com variação parcial na cobertura de nuvens em todo o Estado.

Chove em mais de 10 municípios cearenses

Ceará tem 11 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de terça-feira, 15, e 7 horas desta quarta-feira, 16. As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Cariri. As informações são do balanço parcial da Funceme.

Caridade, no interior do Estado, registrou o maior índice, com 34 milímetros (mm).

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram Acarape (15 mm), Baturité (13, 2 mm), Araripe (11, 6 mm), Redenção (10, 6 mm), Milagres (7, 5 mm), Potengi (6, 6 mm), Crateús (6 mm) e Crato (5 mm).

Fortaleza ainda não apontou acumulados, assim como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu alerta de perigo para chuvas intensas.

Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva

Quinta-feira, 17

Madrugada e manhã: baixa viabilidade de precipitação dispersa no Litoral;

Tarde e noite: sem indicação de acumulados, mas com alteração nas nuvens em todas as macrorregiões.

Sexta-feira, 18

Madrugada e manhã: reduzida chance de pluviosidade díspare na faixa litorânea;

Tarde e noite: variação parcial nas nuvens em todas as macrorregiões.

O que é a Zona de Convergência Intertropical (Zcit)?

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit) é o principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre a quadra chuvosa, ou seja, de fevereiro a maio. A Zona trata-se de uma faixa semipermanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul.

Essa interação provoca o levantamento do ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme e pelo Inmet

Máximas

35.0 °C: Russas

34.8 °C: Limoeiro do Norte

34.7 °C: Piquet Carneiro

34.7 °C: Morada Nova

34.6 °C: Ibaretama

Mínimas

27.1 °C: Poranga

27.8 °C: São Benedito

30.9 °C: Pacajus

31.2 °C: Aiuaba

31.3 °C: Cratéus

10 maiores chuvas por posto do dia

Caridade (Posto: CARIDADE): 34 mm

Acarape (Posto: ACARAPE): 15 mm

Baturité (Posto: HOTEL VALE DAS NUVENS): 13, 2 mm

Araripe (Posto: BREJINHO): 11, 6 mm

Redenção (Posto: AÇÚDE ACARAPE DO MEIO): 10, 6 mm

Milagres (Posto: MILAGRES): 7, 5 mm

Potengi (Posto: POTENGI): 6, 6 mm

Crateús (Posto: MONTE NEBO): 6 mm

Crato (Posto: LAMEIRO): 5 mm

Milagres (Posto: SÍTIO SACO): 4 mm