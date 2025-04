Ceará terá mais de 6 mil policiais por dia durante o feriadão para fortalecer segurança

Foto: Samuel Setubal Operação da Semana Santa contará com mais de 6 mil policiais no Ceará

A segurança no período da Semana Santa e o feriado de Tiradentes no Ceará será reforçada com a participação de 6.096 policiais por dia. A operação especial das forças de segurança do Estado será iniciada às 6 horas de hoje, 17, e seguirá até as 6 horas da próxima terça-feira, 22. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ontem, 16, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

O efetivo representa um incremento de cerca de 18% dos agentes em comparação ao ano passado, que contou com 5.171 servidores. A operação deste ano terá 5.407 policiais militares, entre equipes do Policiamento do Choque, Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac).

Ainda desse total, 460 militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) atuarão nas rodovias. O foco será na fiscalização de excesso de velocidade, consumo de álcool alinhado a direção e demais infrações. Serão utilizadas 37 viaturas, 84 motocicletas e 16 guinchos, com apoio de 26 postos distribuídos pelo Estado.

Segundo o diretor de planejamento e operacional da Polícia Militar, coronel Kilderlan Nascimento, em Fortaleza, atuarão mil agentes e os demais serão direcionados para as regiões com foco nos destinos religiosos, como Canindé e Juazeiro do Norte, como também para as regiões litorâneas.

Durante o período, funcionarão ainda oito delegacias da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em Fortaleza e 22 unidades na Região Metropolitana, Interior Norte e Sul. Além disso, todas as unidades especializadas, como a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas (Draco), irão funcionar em regime de plantão. O efetivo será de cerca de 286 agentes civis nos cinco dias.

Conforme o coordenador de Planejamento Operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Harley Filho, foram analisados dados, como os maiores índices de crimes nos últimos 90 dias ou seis meses, para trilhar o direcionamento da operação em conjunto com setores de inteligência.

“Em cada operação há uma peculiaridade e foi verificado onde o crime costuma migrar. A gente consegue, de uma forma estruturada e organizada, identificar a peculiaridade de cada região e saber onde o problema se avizinha de uma forma mais crônica para que nós possamos direcionar o policiamento para aquele local”, explica.

Além do policiamento, o Estado irá contar durante o feriado prolongado com aproximadamente 107 profissionais da Perícia Forense em todo o estado do Ceará, com atendimentos 24 horas em locais de crime contra a vida e locais de crime contra o patrimônio. Serão feitas ainda ações de balística forense, papiloscopia, exames cautelares e análises laboratoriais.

As equipes terão apoio das coordenadorias Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin). Ao todo, 56 profissionais estarão atuando no feriadão. A Ciopaer operará com cinco aeronaves, distribuídas em quatro bases no Estado – Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Crateús.

Bombeiros terá efetivo reforçado com atuações nos açudes e praias

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuará com um reforço de 113% no efetivo durante o feriado, mobilizando 286 agentes com foco na prevenção de ocorrências em açudes e praias do Estado. Serão disponibilizadas seis unidades de resgate posicionadas estrategicamente: em Cascavel, para cobertura do Litoral Leste, e em São Gonçalo do Amarante, para o Litoral Oeste

Segundo o comandante-geral adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, coronel Wagner Maia, afirmou que, na operação Carnaval, a população se concentrava no litoral, enquanto na operação Semana Santa, o movimento é diferente, com as pessoas se deslocando para o interior e alerta para a prevenção das ocorrências nos açudes, assim como a ingestão de bebidas alcoólicas antes de entrar nos locais.

“Nós estamos com os mananciais vertendo água e isso, para o nosso povo cearense, é momento de festa, de alegria, mas essa alegria ela tem que ser de forma a prevenção. Vamos estar com 72 postos de guarda-vidas atuando nos mananciais”, destaca o coronel.

Ainda segundo o comandante-geral, a corporação vai contar com mais duas equipes da Defesa Civil. “Vamos lembrar que nós ainda estamos na quadra chuvosa, então nós temos problemas de chuvas intensas localizadas, bem como as nossas equipes de mergulho”, ressalta.

Nos pontos de atuação do Bombeiros, haverá a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, que auxiliam as Forças de Segurança na localização de crianças que venham a se perder de seus pais ou responsáveis, bem como na entrega das crianças aos tutores após a identificação.