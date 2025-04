"Celebrar a Páscoa é vencer os sinais e morte que rondam a nossa sociedade", diz dom Gregório

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-04-2025: Na foto, Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A igreja vive a expectativa pela ressurreição de Jesus Cristo, cuja vigília aconteceu ontem, quando os fiéis se reuniram para a celebração do Sábado de Aleluia. No clima para o último dia do tríduo pascal, o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, transmitiu aos fiéis uma mensagem de páscoa, publicada nas redes sociais da arquidiocese.

Em seu pronunciamento, o arcebispo de Fortaleza pregou que se vive neste momento, as alegrias da páscoa, um sinal definitivo da vitória de Cristo sobre a morte e uma resposta profunda para os anseios que cada um traz em seu coração.

“A recordação da Páscoa de Jesus é também o sinal visível da vida nova que ele nos propõe viver. Não mais escravos do pecado, o nosso coração se abre às novas possibilidades, pois somente Deus pode completar em nós a vida que desejamos, os sonhos que almejamos, a graça que tanto desejamos alcançar. Celebrar a Páscoa é vencer os sinais e morte que rondam a nossa sociedade, é fazer brilhar em nossa vida e na vida dos irmãos e das irmãs os sinais visíveis de alegria, de amor, de esperança e da fraternidade que nos une a todos”, declarou dom Gregório da Paixão.

“Celebrar a Páscoa é recordar a felicidade de todos aqueles que há 2.000 anos viram Cristo ressuscitado e se colocaram à disposição para levar a todo mundo a vitória dele sobre a morte, sobre o pecado sobre o mal, celebrar a Páscoa é viver profundamente a nossa fé, praticando os mandamentos deixados por Deus e tornando a nossa prática cristã visível aos olhos do mundo por meio de nossas palavras e de nosso testemunho, assim como de nossa caridade diária” complemetou o arcebispo de Fortaleza.

Dom Gregório da Paixão finalizou sua mensagem desejando uma feliz páscoa cheia de graças e bênçãos, "com os votos de que cada fiel possa viver os sinais visíveis da nova vida que vem com a ressurreição de Cristo".

A principal celebração da vigília de páscoa aconteceu na Catedral Metropolitana de Fortaleza, encerrando os ritos pascais que se iniciaram na última Quinta-Feira Santa, com o lava-pés, e contemplando a ressurreição de Cristo com os canto do Aleluia.