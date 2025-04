PM encontra bebê abandonada dentro de uma sacola no centro de Quixadá

Foto: Reprodução/ Polícia Militar do Ceará POLICIAIS levaram a bebê para um hospital

Na manhã do Sábado de Aleluia, 19 de abril de 2025, a cidade de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, foi palco de um episódio que mescla abandono e esperança.

O chamado inicial à Polícia Militar do Ceará (PMCE) informava sobre um possível "achado de cadáver", mas, ao chegarem ao local, os policiais constataram que era, na verdade, uma bebê que estava viva, embora ainda ligada à placenta — o que indicava que o parto havia ocorrido há poucas horas.

A recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola plástica deixada em uma calçada próxima à uma padaria, localizada no centro da cidade.

Recém-nascida encontrada pela PM: descoberta comovente

A equipe policial, mesmo fora de serviço, agiu com rapidez, resgatando a criança e levando-a ao Hospital Maternidade Jesus Maria José (HMJMJ), onde ela recebeu atendimento médico. Segundo informações, a recém-nascida apresenta quadro clínico estável e permanece em observação.

Quixadá: jovens com deficiência visitam Fortaleza para curtir dia de praia com acessibilidade; VEJA



A Delegacia Regional de Quixadá registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e deu início às investigações para identificar os responsáveis pelo abandono. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na elucidação do caso.

Recém-nascidos abandonados no Brasil: dados preocupantes

O abandono de recém-nascidos no Brasil é uma realidade alarmante, que persiste ao longo dos anos e reflete desafios sociais e estruturais profundos.

Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indicam que, entre 2015 e julho de 2021, aproximadamente 18,7 mil crianças e adolescentes foram acolhidos após serem abandonados por pais ou responsáveis — uma média de oito casos por dia no país.

Esses números abrangem desde recém-nascidos encontrados em condições precárias, como em lixeiras ou caixas de papelão, até crianças mais velhas deixadas em locais públicos ou instituições. Em muitos casos, os bebês são encontrados ainda com o cordão umbilical, o que evidencia o abandono logo após o nascimento.