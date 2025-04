Crianças indígenas de Caucaia visitam Cidade Mais Infância

Foto: Samuel Setubal CRIANÇAS indígenas tapebas visitaram a Cidade Mais Infância

Crianças da Escola Indígena Tapeba, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, participaram de uma vivência cultural na Cidade Mais Infância, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 24. A ação faz parte da programação especial "Cantos da Floresta e Histórias Mágicas dos Povos Originários", em alusão ao mês dos povos indígenas.

LEIA TAMBÉM| Fotografa lança livro de educação indígena e quilombola no Ceará

Durante a visita, as crianças tiveram a oportunidade de explorar de forma lúdica os mais de 30 ambientes da minicidade interativa, como aeroporto, teatro, museu, cozinha, corpo de bombeiros e quadra de esportes. A proposta proporcionou uma experiência de infância urbana a crianças indígenas, cujos territórios, embora ricos em diversidade cultural, não contam com alguns do equipamentos apresentados.

“Aqui é tudo diferente da vivência cotidiana delas, o que torna esse momento ainda mais marcante. As crianças ficam encantadas, não querem mais ir embora”, conta Juliana Alves, secretária dos Povos Indígenas do Ceará. Para ela, a atividade amplia o horizonte das crianças, ao mesmo tempo que fortalece o sentimento de pertencimento e memória afetiva.

Troca de saberes

A programação especial foi pensada em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS) e incluiu oficinas de grafismo, atividades artísticas e apresentações teatrais. “Nosso espetáculo ‘Guardiões da Natureza’ traz música, dança e sustentabilidade — temas que dialogam diretamente com os valores dos povos indígenas, como a ancestralidade e a proteção ambiental”, explicou Patrícia Rinaldi, coordenadora geral da Cidade Mais Infância.

A ação também é vista como um gesto concreto de valorização da infância indígena. “É um dos pilares da nossa política pública: garantir que todas as crianças, independentemente de onde vivem, tenham acesso a vivências que contribuam para seu desenvolvimento integral”, afirmou Patrícia.

Experiência transformadora

Para os professores que acompanharam os alunos, a experiência também tem impacto educacional. “Eles saem da aldeia, conhecem novas profissões e começam a sonhar com outros caminhos para o futuro”, diz Claíton de Lira, professor de linguagens da escola indígena. A colega Sheileana Tapeba complementa: “Eles ficaram emocionados com a notícia do passeio. Hoje, estão encantados. Isso marca a infância deles para sempre.”

Leia mais Educação indígena mantém conhecimentos ancestrais, diz professor

Sobre o assunto Educação indígena mantém conhecimentos ancestrais, diz professor

As próprias crianças traduzem a experiência em sorrisos e descobertas. Jeniffer Heloise se empolgou com os equipamentos de TV. Ângela Maria destacou a oficina de tecnologia e o aprendizado sobre água. Illiara Francisca gostou da cozinha: “Coloquei chocolate nos biscoitos. Foi muito legal, amei demais.”

A atividade reforça a importância de políticas públicas que promovam inclusão, diversidade e acesso à cultura. “Quando elas crescerem, vão lembrar: ‘Um dia eu estive aqui’. E essa memória será uma semente de pertencimento e autoestima”, conclui Juliana Alves.



A Cidade Mais Infância funciona de quinta a domingo das 13 às 18 horas e está localizada no Centro de Eventos do Ceará. Av. Paisagística, s/n - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

O ingresso social é de 4kg de alimentos não perecíeis por criança. Esses alimentos são revertidos para o Programa Mais Nutrição do Governo do Estado.