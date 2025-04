Em apoio à agricultura familiar, municípios recebem 16 tratores e equipamentos agrícolas

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Entrega de 16 tratores e outros equipamentos agrícolas para comunidades do campo em 17 municípios do Ceará

Prefeituras de 17 municípios cearenses receberam do Governo do Estado, nessa sexta-feira, 25, 16 tratores e outros equipamentos agrários destinados a entidades locais. A iniciativa busca apoiar agricultores familiares no Estado.

Estiveram presentes no evento a governadora em exercício do Ceará, Jade Romero (MDB), o secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA), Moisés Braz, o deputado federal pelo Ceará e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados José Guimarães (PT) e demais autoridades.

Além dos 16 tratores, também serão entregues outros equipamentos de suporte para os trabalhadores rurais, como: roçadeiras hidráulicas, distribuidores de calcário, pulverizadores, carretas agrícolas e grades. O Governo está investindo R$ 4,1 milhões por meio da política estadual de Incremento e Modernização da Atividade Agrícola.

Ao todo, 17 municípios cearenses serão beneficiados

Foram contemplados com os equipamentos os municípios de General Sampaio, Ipaporanga, Jaguaruana, Marco, Mauriti, Mombaça, Poranga, Potengi, Santa Quitéria, Salitre, Orós, Senador Pompeu, Quixeramobim, Morada Nova, Itarema, Deputado Irapuan Pinheiro e Massapé.

Jade Romero destacou sobre o aumento na produtividade agrícola no Ceará, após série de investimentos da SDA. "Um bom indicador também é ver quanto o nosso estado tem aumentado aí, não só na produção agrícola, mas também na leiteira e na pecuária. Então, a gente tem visto aí os resultados práticos e no dia a dia, vendo o aumento da produtividade realmente no nosso Estado", disse Jade.

O secretário da SDA, Moisés Braz, destacou as oportunidades geradas com as tecnologias de incentivo aos agricultores familiares. "Quando a gente entrega uma mecanização agrícola, você não tá simplesmente entregando uma máquina, você tá levando desenvolvimento, você tá levando oportunidade, você tá gerando emprego de forma direta, indireta, vamos produzir alimento nesse momento em que a gente de fato precisa muito", contou Moisés.

Entidades e associações de agricultores familiares recebem apoio

O programa deve beneficiar entidades e associações que se cadastraram, alguns municípios já decidiram quais associações vão receber o apoio. Veja algumas entidades que devem receber o auxílio:

- Associação dos Moradores do Sítio Escondido e Patos (Potengi);

- Associação dos Produtores Rurais da Chapada da Torre (Potengi);

- Associação Comunitária do Assentamento Juá (Santa Quitéria);

- Associação Diamantina II (Marco);

- Associação Comunitária dos Moradores da Chapada (Salitre);

- Associação Santarém (Orós);

- Conselho Comunitário Guiquiense (Jaguaruana);

- Fundação Educacional Jesus Pimenta (Mauriti);

- Associação Agrícola de Mulungu (Ipaporanga);

Cleidiane Pereira dos Santos, 38, é agricultura da Associação Comunitária de Mulungu, em Ipaporanga, um dos beneficiados do programa. A cearense é agricultora desde seu "berço" e falou sobre a importância da entrega para a comunidade. "Vai ser de grande valia. Ele vai nos ajudar bastante com arado de terra [...] Esse bem que ele nos deu e que ele tem dado para as comunidades é de muita importância e a gente só agradece".

Novos investimentos na agricultura do Estado

Ainda pensando em contribuir para os agricultores familiares do Ceará, Moisés contou sobre os planos da secretaria para novos incentivos no Estado.

"Eu acredito que até o final do ano a gente vai entregar de uma quantidade muito grande [...] O governador já destinou recurso", afirmou o titular da secretaria de Desenvolvimento Agrário.

Com informações de Kaio Pimentel/Especial para O POVO